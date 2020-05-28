Um homem de 46 anos foi preso pela Polícia Militar no município de Vila Pavão, na Região Noroeste do Espírito Santo, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 anos, na última terça-feira (26).
De acordo com a ocorrência, o suspeito foi preso após denúncias anônimas. Segundo a PM, as informações relatavam que o homem praticava atos libidinosos contra a vítima.
Os militares foram até o local e localizaram o suspeito. Ele foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos.
Em nota, a Polícia Civil informou que o conduzido foi preso e é investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e cárcere privado. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e o caso segue sob investigação na Delegacia Regional de Nova Venécia.
Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável em Vila Pavão, no ES