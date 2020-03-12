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Violência

Jovem é encontrada com sinais de estupro a caminho do cinema no ES

Segundo a Polícia Militar, a adolescente desistiu de ir ao cinema e decidiu ingerir bebida alcoólica com algumas amigas; ela perdeu a consciência e não se lembra do que aconteceu

Publicado em 12 de Março de 2020 às 15:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 15:03
Viatura da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar
Uma adolescente de 14 anos deu entrada na Unidade de Pronto de Atendimento de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (11), após ser encontrada desacordada em uma rua da cidade. A suspeita é que ela tenha sido estuprada após ingerir bebida alcoólica.
Diante da hipótese do estupro, a Polícia Militar foi acionada. Quando os policiais chegaram na UPA, encontraram a vítima com sinais de embriaguez. A menina contou que havia saído com algumas amigas para ir ao cinema, mas elas desistiram e decidiram comprar bebidas alcoólicas.
Como todas são menores de 18 anos, elas teriam pedido a dois homens desconhecidos para fazer a compra das bebidas. Depois disso, eles teriam convidado as adolescentes para beber com eles em um lugar deserto. Ainda segundo a adolescente, depois ingerir um pouco de álcool, ela perdeu a consciência e não se lembra mais do que aconteceu.
O pai da vítima falou que a filha chegou em casa com a ajuda de uma mulher que disse ter encontrado a menina desorientada, caída em uma calçada. A adolescente não ficou internada, mas o Conselho Tutelar foi acionado. Em nota, a Polícia Civil disse que em casos como este, em que não há flagrante, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil. Até o momento, não houve registro da delegacia. 
Segundo o conselheiro tutelar da Regional I, Romário Manzoli, foi a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa que acionou o órgão. Ele acrescentou que a menina está sob responsabilidade dos pais e a orientação foi que eles confeccionassem o boletim de ocorrência para que ela seja encaminhada para a realização de um exame de conjunção carnal. Nos colocamos à disposição para ouvi-los e encaminhar o caso ao Ministério Público do Espírito Santo, informou o conselheiro, que ainda aguarda a visita da família no conselho.

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