Vendedor é morto a tiros no interior de Cachoeiro de Itapemirim

O crime aconteceu na localidade de Baliera. Moradores contaram que o vendedor morava em Cachoeiro, mas percorria o distrito para vender o produto. Ele levou um tiro na cabeça. O homem chegou a ser levado ao Pronto Atendimento de Itaóca, mas morreu a caminho do hospital, em Cachoeiro. O carro em que ele estava, uma Fiat Strada, ficou marcado pelo sangue da vítima e chamou a atenção da população.