Vendedor é morto a tiros no interior de Cachoeiro de Itapemirim

Um homem foi morto a tiros no distrito de Itaóca, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta quinta-feira (23). A vítima, que não teve o nome revelado pela Polícia Militar, vendia botijas de gás no distrito.
O crime aconteceu na localidade de Baliera. Moradores contaram que o vendedor morava em Cachoeiro, mas percorria o distrito para vender o produto. Ele levou um tiro na cabeça. O homem chegou a ser levado ao Pronto Atendimento de Itaóca, mas morreu a caminho do hospital, em Cachoeiro. O carro em que ele estava, uma Fiat Strada, ficou marcado pelo sangue da vítima e chamou a atenção da população.
A informação passada aos militares no local é que o homem foi vítima de um assalto, mas a motivação do crime ainda não é conhecida. A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso.