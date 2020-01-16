Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Carreta sai da pista e atinge quintal de moradora de Cachoeiro

Carreta com contêineres de chapas de granito perdeu o controle e parou em árvores de quintal de moradores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 23:10

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 23:10

Carreta carregada com um contêiner saiu da pista, na Rodovia do Frade, e parou em quintal Crédito: Internauta
Uma moradora da localidade de Urtiga, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, levou um susto na manhã desta quarta-feira (15). Uma carreta carregada com um contêiner saiu da pista, na Rodovia do Frade, e parou em seu quintal.
Segundo a moradora Delminda Gardioli, o acidente aconteceu por volta das 11h40. Ela contou que ouviu um barulhão, saiu correndo e se deparou com o veículo pendurado e o motorista saindo dele pela janela.
O veículo só não desceu mais porque parou no pé de mangueira. O motorista não se feriu e contou à moradora que uma caminhonete o fechou, ele tentou desviar e perdeu o controle. Ele não se feriu. A situação está perigosa, pois o contêiner vai tombar a qualquer momento. Se tombar, vai pegar na rede elétrica, conta Delminda Gardioli.
A carreta levava chapas de granito. A empresa ficou responsável de fazer a retirada do veículo.
Carreta carregada com um contêiner saiu da pista, na Rodovia do Frade, e parou em quintal Crédito: Diego Gomes

Veja Também

Prefeitura de Cachoeiro contrata palestrante por R$ 373 o minuto

Vídeo: trator derruba poste e transformador explode em Cachoeiro

Moradores colocam fogo em carro após acidente com moto em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados