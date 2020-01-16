Carreta sai da pista e atinge quintal de moradora de Cachoeiro

Uma moradora da localidade de Urtiga, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, levou um susto na manhã desta quarta-feira (15). Uma carreta carregada com um contêiner saiu da pista, na Rodovia do Frade, e parou em seu quintal.
Segundo a moradora Delminda Gardioli, o acidente aconteceu por volta das 11h40. Ela contou que ouviu um barulhão, saiu correndo e se deparou com o veículo pendurado e o motorista saindo dele pela janela.
O veículo só não desceu mais porque parou no pé de mangueira. O motorista não se feriu e contou à moradora que uma caminhonete o fechou, ele tentou desviar e perdeu o controle. Ele não se feriu. A situação está perigosa, pois o contêiner vai tombar a qualquer momento. Se tombar, vai pegar na rede elétrica, conta Delminda Gardioli.
A carreta levava chapas de granito. A empresa ficou responsável de fazer a retirada do veículo.