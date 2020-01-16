Carreta sai da pista e atinge quintal de moradora de Cachoeiro

Segundo a moradora Delminda Gardioli, o acidente aconteceu por volta das 11h40. Ela contou que ouviu um barulhão, saiu correndo e se deparou com o veículo pendurado e o motorista saindo dele pela janela.

O veículo só não desceu mais porque parou no pé de mangueira. O motorista não se feriu e contou à moradora que uma caminhonete o fechou, ele tentou desviar e perdeu o controle. Ele não se feriu. A situação está perigosa, pois o contêiner vai tombar a qualquer momento. Se tombar, vai pegar na rede elétrica, conta Delminda Gardioli.