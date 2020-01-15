Vídeo: trator derruba poste e transformador explode em Cachoeiro

Trator derruba poste e transformador explode em Cachoeiro Crédito: Sebastião Hora

Uma obra da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, na Rua Bernardo Horta, bairro Guandu, no Sul do Espírito Santo, causou um susto em quem estava próximo, na tarde desta terça-feira (14). Isso porque um poste foi derrubado por um trator escavadeira hidráulica que trabalhava no local, levando à explosão de um transformador.

Em um vídeo registrado por um leitor, é possível ver o exato momento em que o trator usado na obra encosta em um dos fios do poste ao dar marcha-ré, puxando toda a estrutura para o chão e causando a explosão de um transformador, após este se chocar com o asfalto. Por pouco, o poste não atingiu outro veículo que passava na hora do acidente.

A rua precisou ficar interditada e ter o trânsito desviado até a retirada do poste. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A companhia responsável pelo abastecimento de energia elétrica esteve no local e constatou que um prédio com 24 apartamentos foi afetado com a falta de energia.

O comerciante Cirênio Josti contou que levou um grande susto com o barulho. Estava trabalhando lá dentro do restaurante quando ouvi o barulho. Foi bem alto quando o transformador explodiu.