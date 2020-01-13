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Moradores colocam fogo em carro após acidente com moto em Cachoeiro

Motorista do veículo foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado por embriaguez ao volante, pagou fiança e foi liberado, segundo a Polícia Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 14:59

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 14:59

Populares colocam fogo em carro após colisão com moto em Cachoeiro Crédito: Internauta A Gazeta
Um acidente entre um carro e uma moto, na noite deste domingo (12), em uma das avenidas mais movimentadas de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acabou com uma pessoa gravemente ferida e um veículo incendiado.
O acidente aconteceu na Avenida Aristides Campos, no Bairro Basiléia, por volta das 22h. A Polícia Militar informou que o motociclista precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e que foi levado para a Hospital Santa Casa de Misericórdia, onde permanece em estado grave. Após a batida, testemunhas relataram à reportagem de A Gazeta que moradores atearam fogo no carro. Veja o vídeo:
O condutor do carro, de acordo com a polícia, apresentava sinais de embriaguez. Ele se recusou fazer o teste do bafômetro, mas assumiu que havia ingerindo "algumas cervejas". Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil informa que o motorista do veículo foi autuado em flagrante por embriaguez ao voltante, pagou a fiança estipulada pela autoridade policial e responderá ao processo em liberdade.
Populares colocam fogo em carro após colisão com moto em Cachoeiro Crédito: Internauta A Gazeta

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