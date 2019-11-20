Traficante procurado pela polícia é preso em Cachoeiro de Itapemirim

Polícia prende famoso traficante de drogas de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Polícia Civil

Douglas Lima de Aguiar, o Douglinha, de 30 anos, estava foragido da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, desde o dia 21 de junho deste ano e, segundo a PC, ele é de alta periculosidade, e responde, atualmente, por seis crimes de homicídios e dois crimes de tráficos de drogas.

Além de Douglas, foram presos Genes de Moura Silva, Geninho, de 31 anos, que é associado ao Douglas e Ernando Aquino de Souza, de 31 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto pela prática de homicídio.

Também foram apreendidos duas pistolas de calibre 9mm com 30 munições, uma submetralhadora caseira de calibre 380 com 20 munições, 30 buchas de maconha, dinheiro e material utilizado para embalar drogas.

Ainda segundo a PC, a associação criminosa deles é responsável pelos homicídios de Gabriel Alvarenga e Leonardo Faria Oliveira Leléo, ocorridos, respectivamente, dia 6 de outubro e 4 de novembro, ambos neste ano, e no bairro Village da Luz, onde Douglas atuava no comando do tráfico. Os três presos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.