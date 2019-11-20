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Responde por seis homicídios

Traficante procurado pela polícia é preso em Cachoeiro de Itapemirim

Além de Douglinha, que estava foragido, mais dois homens foram presos com envolvimentos em crimes no Sul do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 13:36

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 13:36

Polícia prende famoso traficante de drogas de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Polícia Civil
Polícia Civil (PC) prendeu na manhã desta quarta-feira (20), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, três homens acusados de envolvimento com tráfico de drogas e homicídios na região de Cachoeiro. Um deles é conhecido pelo apelido de Douglinha e é conhecido na cidade por comandar o tráfico no bairro Village da Luz,.
Douglas Lima de Aguiar, o Douglinha, de 30 anos, estava foragido da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, desde o dia 21 de junho deste ano e, segundo a PC, ele é de alta periculosidade, e responde, atualmente, por seis crimes de homicídios e dois crimes de tráficos de drogas.
Além de Douglas, foram presos Genes de Moura Silva, Geninho, de 31 anos, que é associado ao Douglas e Ernando Aquino de Souza, de 31 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto pela prática de homicídio.
Também foram apreendidos duas pistolas de calibre 9mm com 30 munições, uma submetralhadora caseira de calibre 380 com 20 munições, 30 buchas de maconha, dinheiro e material utilizado para embalar drogas.
Ainda segundo a PC, a associação criminosa deles é responsável pelos homicídios de Gabriel Alvarenga e Leonardo Faria Oliveira Leléo, ocorridos, respectivamente, dia 6 de outubro e 4 de novembro, ambos neste ano, e no bairro Village da Luz, onde Douglas atuava no comando do tráfico. Os três presos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Polícia prende famoso traficante de drogas de Cachoeiro de Itapemirim

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