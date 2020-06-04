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Operação com 100 policiais cumpre mandados em Pinheiros, no ES

A ação, que conta com apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Sejus, visa cumprir 18 mandados de busca e apreensão por tráfico de drogas e homicídios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 10:11

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 10:11

Operação com 100 policiais cumpre mandados de busca e apreensão em Pinheiros
A operação conta com 100 agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e Sejus Crédito: Sesp/Divulgação
Uma grande operação entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) cumpre na manhã desta quinta-feira (4) mandados de busca e apreensão no município de Pinheiros, na Região Norte do Espírito Santo. A ação conta com a participação de 100 policiais.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), os alvos desta operação possuem ligação com o tráfico de drogas e envolvimento em homicídios registrados na cidade.

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Operação com 100 policiais cumpre mandados de busca e apreensão em Pinheiros
Ao todo, 18 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Pinheiros Crédito: Sesp/Divulgação
Ao todo, 18 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. Cinco pessoas já foram presas, assim como armas e drogas que também foram apreendidas. O resultado da operação deve ser divulgado ainda nesta quinta-feira (4).
A operação conta com a ajuda de três equipes de canil, sendo duas da Sejus e uma da Polícia Militar.
Operação com 100 policiais cumpre mandados de busca e apreensão em Pinheiros
Cinco pessoas já foram presas, além de drogas, dinheiro e munição Crédito: Sesp/Divulgação

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