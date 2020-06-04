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Em Colatina

Operação Pitoco Assassino: polícia prende suspeitos de homicídio e tráfico

Suspeitos de participarem de duplo homicídio em março deste ano em Anchieta estavam foragidos em Colatina e um deles foi preso nesta quarta-feira (3)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 22:32

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 22:32

Último foragido suspeito de participar de homicídio em Anchieta foi preso em Colatina nesta quarta-feira (3)
Último foragido suspeito de participar de homicídio em Anchieta foi preso em Colatina nesta quarta-feira (3) Crédito: Reprodução/PMES
A Polícia Militar prendeu na manhã desta quarta-feira (3) em Colatina um suspeito de participar de um duplo homicídio em Anchieta, no Sul do Estado, em março deste ano. De acordo com a polícia, o homem é um dos chefes do tráfico de Anchieta e estava foragido desde o crime. A prisão faz parte da "Operação Pitoco Assassino", do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar de Colatina.
De acordo com a Polícia Militar, os dois suspeitos de atuarem no homicídio fugiram de Anchieta, onde eram considerados chefes do tráfico da região de Nova Anchieta, após os crimes que aconteceram entre os dias 13 e 15 de março deste ano, para o município de Colatina, onde seguiam cometendo crimes relacionados ao tráfico de drogas.
Segundo a polícia, a fuga ocorreu por conta da prisão de dois adolescentes que estariam envolvidos no caso, no dia 26 de março.

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A Polícia Militar de Colatina efetuou a prisão de um dos supostos chefes do tráfico de Anchieta que teria participado do homicídio e estaria foragido em Colatina no dia 15 de maio. Além do homem, sua companheira foi presa também, já que os agentes encontraram drogas na casa onde estavam.
Já no dia 1º de junho, a Polícia de Colatina identificou e prendeu uma mulher que seria a namorada do segundo envolvido no assassinato e que estaria foragido também em Colatina. No carro da mulher, foram encontrados cinco quilos de maconha, R$1.177,75 em dinheiro, uma balança de precisão e material para embalo de entorpecentes.
Na manhã desta quarta-feira (3), os agentes da Polícia Militar de Colatina encontraram o último suspeito de participar do crime em Anchieta. Contra o suspeito, foram cumpridos mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas.

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