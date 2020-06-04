Noite violenta: morte e baleados em região de Vila Velha

Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva

A noite de quarta-feira (3) foi violenta em Vila Velha . Pelo menos três crimes foram registrados na cidade, que resultaram na morte de um homem e em duas vítimas baleadas: um jovem de 21 anos e um adolescente de 14 anos. A proximidade entre os bairros em que as ocorrências policiais aconteceram chama a atenção.

JOVEM BALEADO

Um homem de 21 anos foi atingido por quatro tiros no bairro Pedra dos Búzios, em Vila Velha , no início da noite desta quarta-feira (3). Ele foi socorrido e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias pela Guarda Municipal, que fazia um patrulhamento de rotina na região. O jovem passou por uma cirurgia e não corre risco de morte.

Uma equipe da Guarda fazia um patrulhamento de rotina no bairro quando ouviu os tiros. Em seguida, encontraram o jovem caído no chão. No local, foram informados de que a vítima foi atingida por dois homens que passaram atirando em uma moto.

Segundo o subinspetor Rusley, as informações apontam que o ataque foi intencional ao jovem. Ele chegou falando e andando (no hospital). Foram 4 disparos, a princípio. Ele foi submetido a uma pequena cirurgia e já se encontra na enfermaria. Nós acreditamos que o ataque aconteceu na pessoa dele, que foi direcionado. Mas já encaminhamos as informações para a Delegacia de Polícia Civil, por meio da DHPP de Vila Velha, que vai dar procedimento às investigações e concluir a situação da vítima, disse.

Guarda de Vila Velha socorreu e levou homem baleado para o hospital Antonio Bezerra de Farias Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O homem já tinha passagem pela polícia por tráfico, receptação e porte ilegal de armas. A Guarda disse ainda que o bairro onde o rapaz foi baleado fica próximo à Ilha das Flores, região de constantes tiroteios e tráfico de drogas. É uma região que nós constantemente temos atendido ocorrências, inclusive da natureza de homicídio. Mas temos intensificado as ações e patrulhamentos, junto com a Polícia Militar e Civil, disse o agente.

ADOLESCENTE BALEADO EM PRIMEIRO DE MAIO

Ainda na noite desta quarta-feira (3), outros dois crimes foram registrados na mesma região. Um menino de 14 anos foi baleado nas nádegas no bairro Primeiro de Maio. Não há informação sobre o estado de saúde da vítima. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios.

HOMICÍDIO EM SANTA RITA

Horas depois um outro crime foi registrado, desta vez no bairro Santa Rita. Um homem, não identificado pela polícia, foi morto com dois tiros na Rua Olavo Bilac. A polícia não descarta a relação entre esses crimes na região.