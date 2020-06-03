39 novas câmeras de segurança são instaladas nas ruas de Vila Velha

Imagem da Praia Secreta obtida por meio do novo dispositivo que vem sendo instalado em pontos da cidade

É o uso de novas tecnologias para aumentar a eficiência e modernizar a Central de Videomonitoramento, pois através das novas câmeras será possível visualizar a cidade com mais perfeição. Tudo isso a serviço da segurança, proteção e gestão da cidade, avaliou o secretário de Defesa Social e Trânsito, Coronel Oberacy Emmerich Júnior.