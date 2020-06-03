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39 novas câmeras de segurança são instaladas nas ruas de Vila Velha

A primeira instalação, feita como teste, foi realizada próxima ao farol de Santa Luzia na última sexta-feira (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 16:01

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 16:01

Vila Velha instala novas câmeras de segurança nas ruas do município
Vila Velha instala novas câmeras de segurança nas ruas do município Crédito: Divulgação | Felix Falcão
39 novas câmeras de segurança são instaladas nas ruas de Vila Velha
Começaram a ser instaladas, no município de Vila Velha, 39 novas câmeras digitais de segurança, sendo algumas em pontos novos da cidade, principalmente na orla do município. Outras estão substituindo equipamentos mais antigos. São 21 pontos onde serão instaladas novas câmeras ao longo da orla, que vai da Ponta da Fruta até a Praia Secreta, na Praia da Costa. A primeira instalação, feita como teste, foi realizada próxima ao farol de Santa Luzia, na última sexta-feira (29).
Os dispositivos serão instalados em pontos estratégicos da cidade. O conjunto de equipamentos com câmeras, acessórios, suportes, caixas e instalação elétrica foi adquirido pela Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) por meio de um convênio com a Petrobrás Distribuidora, que destinou R$ 337 mil para investimentos em segurança.
Imagem da Praia Secreta obtida por meio do novo dispositivo que vem sendo instalado em pontos da cidade
Imagem da Praia Secreta obtida por meio do novo dispositivo que vem sendo instalado em pontos da cidade Crédito: Divulgação | PMVV
É o uso de novas tecnologias para aumentar a eficiência e modernizar a Central de Videomonitoramento, pois através das novas câmeras será possível visualizar a cidade com mais perfeição. Tudo isso a serviço da segurança, proteção e gestão da cidade, avaliou o secretário de Defesa Social e Trânsito, Coronel Oberacy Emmerich Júnior.
Atualmente Vila Velha tem 190 câmeras, sendo 100 do projeto Olho Digital, do Governo do Estado, que são operadas pela Central de Videomonitoramento local e outras 90 do município. Com a aquisição dessas 39 novas câmeras, serão 229 equipamentos de segurança na cidade.

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