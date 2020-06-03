39 novas câmeras de segurança são instaladas nas ruas de Vila Velha
Começaram a ser instaladas, no município de Vila Velha, 39 novas câmeras digitais de segurança, sendo algumas em pontos novos da cidade, principalmente na orla do município. Outras estão substituindo equipamentos mais antigos. São 21 pontos onde serão instaladas novas câmeras ao longo da orla, que vai da Ponta da Fruta até a Praia Secreta, na Praia da Costa. A primeira instalação, feita como teste, foi realizada próxima ao farol de Santa Luzia, na última sexta-feira (29).
Os dispositivos serão instalados em pontos estratégicos da cidade. O conjunto de equipamentos com câmeras, acessórios, suportes, caixas e instalação elétrica foi adquirido pela Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) por meio de um convênio com a Petrobrás Distribuidora, que destinou R$ 337 mil para investimentos em segurança.
É o uso de novas tecnologias para aumentar a eficiência e modernizar a Central de Videomonitoramento, pois através das novas câmeras será possível visualizar a cidade com mais perfeição. Tudo isso a serviço da segurança, proteção e gestão da cidade, avaliou o secretário de Defesa Social e Trânsito, Coronel Oberacy Emmerich Júnior.
Atualmente Vila Velha tem 190 câmeras, sendo 100 do projeto Olho Digital, do Governo do Estado, que são operadas pela Central de Videomonitoramento local e outras 90 do município. Com a aquisição dessas 39 novas câmeras, serão 229 equipamentos de segurança na cidade.