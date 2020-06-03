Escolas de Vila Velha retomam calendário, mas com aulas não presenciais

Alunos em escola municipal de Vila Velha: as aulas presenciais seguem suspensas Crédito: Fabrício Lima/ Prefeitura de Vila Velha

As escolas municipais de Vila Velha , fechadas desde a segunda quinzena de março por causa da pandemia do novo coronavírus , retomaram o calendário letivo, mas com atividades não presenciais, como videoaulas e conteúdos em plataformas virtuais.

A portaria com a regulamentação dessas atividades, assinada pelo secretário municipal de Educação de Vila Velha, Roberto Beling Neto, foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (3) e informa que os efeitos são retroativos a 13 de abril, permanecendo enquanto perdurar a situação provocada pela pandemia. Ou seja, as atividades dadas de forma remota desde 13 de abril passaram a contar como curriculares.

Em Vila Velha, assim com nos colégios estaduais, as escolas estão com as aulas presenciais suspensas desde março, como medida para conter o avanço do coronavírus no Espírito Santo. Recentemente, essa suspensão foi prorrogada até o final de junho

A Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha (Semed) tem disponibilizado um site, o "Conectados da Vila", que fornece conteúdo didático e entretenimento aos alunos. Já para aqueles estudantes que não possuem acesso à internet, esse material foi impresso e entregue às famílias por meio da direção de cada unidade de ensino.

"A Semed faz todas as avaliações e acompanhamentos necessários à garantia da melhor qualidade de Ensino a todos os mais de 52 mil alunos da Rede Municipal, de suas 101 Unidades", apontou a pasta em nota.

A confirmação da carga horária computada com as atividades não presenciais, segundo a pasta, se dará por meio das entregas de atividades previstas no planejamento pedagógico. A portaria ainda estabelece que essas ações fora da escola deverão ocorrer inclusive após o retorno das aulas presenciais para o cumprimento dos dias letivos obrigatórios.