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Coronavírus no ES

Escolas de Vila Velha retomam calendário, mas com aulas não presenciais

Decisão foi publicada no Diário Oficial do município nesta quarta-feira (3). Os colégios do município estão fechados desde a segunda quinzena de março, como medida para conter o avanço da Covid-19

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 10:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 10:54
Alunos em escola municipal de Vila Velha: as aulas presenciais seguem suspensas
Alunos em escola municipal de Vila Velha: as aulas presenciais seguem suspensas Crédito: Fabrício Lima/ Prefeitura de Vila Velha
As escolas municipais de Vila Velha, fechadas desde a segunda quinzena de março por causa da pandemia do novo coronavírus, retomaram o calendário letivo, mas com atividades não presenciais, como videoaulas e conteúdos em plataformas virtuais.
A portaria com a regulamentação dessas atividades, assinada pelo secretário municipal de Educação de Vila Velha, Roberto Beling Neto, foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (3) e informa que os efeitos são retroativos a 13 de abril, permanecendo enquanto perdurar a situação provocada pela pandemia. Ou seja, as atividades dadas de forma remota desde 13 de abril passaram a contar como curriculares.
Em Vila Velha, assim com nos colégios estaduais, as escolas estão com as aulas presenciais suspensas desde março, como medida para conter o avanço do coronavírus no Espírito Santo. Recentemente, essa suspensão foi prorrogada até o final de junho.
A Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha (Semed) tem disponibilizado um site, o "Conectados da Vila", que fornece conteúdo didático e entretenimento aos alunos. Já para aqueles estudantes que não possuem acesso à internet, esse material foi impresso e entregue às famílias por meio da direção de cada unidade de ensino.
"A Semed faz todas as avaliações e acompanhamentos necessários à garantia da melhor qualidade de Ensino a todos os mais de 52 mil alunos da Rede Municipal, de suas 101 Unidades", apontou a pasta em nota.

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A confirmação da carga horária computada com as atividades não presenciais, segundo a pasta, se dará por meio das entregas de atividades previstas no planejamento pedagógico. A portaria ainda estabelece que essas ações fora da escola deverão ocorrer inclusive após o retorno das aulas presenciais para o cumprimento dos dias letivos obrigatórios.
A secretaria municipal prevê também, para essa modalidade de ensino, materiais com atividades educativas de caráter pedagógico lúdico, recreativo, criativo e interativo, para realizarem com os estudantes em casa. Além disso, as escolas municipais, de acordo com a portaria, estão orientadas a buscar aproximação com as famílias dos alunos através da organização de grupos em aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp.

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