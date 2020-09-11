Organização criminosa que atuava no Norte do ES é desarticulada

Uma operação realizada em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, terminou com a prisão de onze integrantes da mesma organização criminosa, na manhã desta sexta-feira (11). Entre os detidos estão dois primos, um com 24 e outro com 27 anos, apontados como chefes da quadrilha que atuava na região.
"Essa operação foi dividida em fases. Há aproximadamente dois meses fizemos outras prisões e apreensões na região. A ação foi muito importante para desarticular essa organização criminosa suspeita de atuar no tráfico de drogas e homicídios na região Norte do Estado e que tinha como base o município de Pinheiros"
Durante o cumprimento dos mandados de busca, foram apreendidos aproximadamente R$ 6 mil provenientes do tráfico de drogas, um veículo, duas pistolas calibre 380, 84 munições, diversos celulares e cerca de 100 buchas de maconha.
Na operação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva.
Dos dez mandados de prisão cumpridos, três são de suspeitos que já estão no sistema prisional. Eles foram presos há 15 dias pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já nesta sexta-feira (11), fomos à Penitenciária Regional de São Mateus para que os mandados de prisão fossem cumpridos, explicou o delegado.
Entre os outros sete detidos, dois também foram autuados, em flagrante, por tráfico de drogas. Além desses, mais quatro pessoas também foram presas, em flagrante, durante as buscas pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e organização criminosa, disse Ávila.
Todos os detidos foram encaminhados à Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), onde permanecem à disposição da Justiça.
OPERAÇÃO
A operação foi deflagrada pela Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros, com o apoio da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, da Coordenadora de Recursos Especiais (Core), do 2º Batalhão da Polícia Militar e da Secretaria da Justiça (Sejus), totalizando 74 policiais e agentes, além de três cães farejadores.