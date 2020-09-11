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Operação policial

Organização criminosa que atuava no Norte do ES é desarticulada

Segundo a polícia, onze pessoas foram detidas; a organização é suspeita de atuar no tráfico de drogas e em homicídios na região

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 19:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 19:59
Material apreendido na operação
Material apreendido na operação Crédito: Polícia Civil/Divulgação
Uma operação realizada em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, terminou com a prisão de onze integrantes da mesma organização criminosa, na manhã desta sexta-feira (11). Entre os detidos estão dois primos, um com 24 e outro com 27 anos, apontados como chefes da quadrilha que atuava na região.
"Essa operação foi dividida em fases. Há aproximadamente dois meses fizemos outras prisões e apreensões na região. A ação foi muito importante para desarticular essa organização criminosa suspeita de atuar no tráfico de drogas e homicídios na região Norte do Estado e que tinha como base o município de Pinheiros"
Leonardo Ávila. - Delegado Titular de Pinheiros 
Durante o cumprimento dos mandados de busca, foram apreendidos aproximadamente R$ 6 mil provenientes do tráfico de drogas, um veículo, duas pistolas calibre 380, 84 munições, diversos celulares e cerca de 100 buchas de maconha.
Na operação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva.

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Dos dez mandados de prisão cumpridos, três são de suspeitos que já estão no sistema prisional. Eles foram presos há 15 dias pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já nesta sexta-feira (11), fomos à Penitenciária Regional de São Mateus para que os mandados de prisão fossem cumpridos, explicou o delegado.
Entre os outros sete detidos, dois também foram autuados, em flagrante, por tráfico de drogas. Além desses, mais quatro pessoas também foram presas, em flagrante, durante as buscas pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e organização criminosa, disse Ávila.
Todos os detidos foram encaminhados à Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), onde permanecem à disposição da Justiça.

OPERAÇÃO

A operação foi deflagrada pela Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros, com o apoio da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, da Coordenadora de Recursos Especiais (Core), do 2º Batalhão da Polícia Militar e da Secretaria da Justiça (Sejus), totalizando 74 policiais e agentes, além de três cães farejadores.
Operação conjunta em Pinheiros
Operação conjunta em Pinheiros Crédito: Polícia Civil/ Divulgação

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