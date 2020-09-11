Mulher é encontrada morta dentro de casa na Grande São Pedro

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Isabella Arruda

Em entrevista para a TV Gazeta, parentes relataram que Kerci, como era mais conhecida, teria sido estrangulada pelo ex marido, que fugiu logo depois do crime. Peritos afirmam que ela foi enforcada com fio de energia.

Mãe de um menino de seis anos, a jovem era integrante do projeto social Guerreiras da Paz, que ajuda mulheres vítimas da violência na região de São Pedro. E ela passou a ser voluntária justamente por causa das agressões que sofria.

TV Gazeta apurou, o rapaz confessou o crime à polícia no momento em que foi preso. O ocorrido aconteceu um dia após o assassinato da adolescente de 17 anos, Karolina de Souza Silva, também em São Pedro , no começo da madrugada desta quinta-feira (10). O suspeito do crime é Gustavo David Coutinho, de 19 anos, que teria usado uma serrinha de aço  material utilizado por pedreiros  para cortar o pescoço da namorada. Segundo aapurou, o rapaz confessou o crime à polícia no momento em que foi preso.