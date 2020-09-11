Advogadas são presas em operação que investiga entrega de drogas em presídio no ES

De acordo com a Polícia Civil, após meses de investigação, a Denarc de Guarapari identificou membros de uma organização criminosa empenhada em traficar entorpecentes para internos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, aliciando servidores públicos e advogados para tais práticas mediante pagamento de propina.

Entre os alvos das diligências, além das advogadas, também estão dois internos do sistema prisional. A Polícia Civil deve convocar uma coletiva de imprensa para falar sobre o assunto. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) disse que está acompanhando o caso e buscando informações para, se necessário, tomar as providências cabíveis, observando as prerrogativas da advocacia e as normas do Código de Ética e Disciplina da OAB.