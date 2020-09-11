Suspeito de tráfico de drogas é preso com roupa camuflada em Vila Velha

Os militares receberam a informação de que a dupla estaria atuando na região por meio de uma denúncia anônima. Ao fazer a verificação, os policiais flagraram os suspeitos e viram quando um deles escondeu a arma dentro do mangue.

O capitão disse, ainda, que a dupla confessou que fazia a segurança do tráfico de drogas na região e que também vendia drogas, mas que são moradores de Cariacica. Além das armas, a PM apreendeu dois rádios comunicadores, 21 munições de calibre ponto 40, 36 munições de calibre 380, quatro carregadores de pistola, 29 buchas de maconha, 39 pedras de crack, 12 pinos de cocaína, além de R$ 27.