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Suspeito de tráfico de drogas é preso com roupa camuflada em Vila Velha

De acordo com capitão da Polícia Militar, as armas apreendidas podem ter sido usadas em um homicídio no último sábado (5) no bairro Dom João Batista; o caso será investigado

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 22:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 22:37
Suspeito de tráfico de drogas foi preso com roupa camuflada em manguezal de Vila Velha; com ele, polícia encontrou armas e drogas
Suspeito de tráfico de drogas foi preso com roupa camuflada em manguezal de Vila Velha Crédito: Reprodução
Dois homens suspeitos de traficar drogas foram presos na manhã desta quinta-feira (10) em uma região de manguezal que liga os bairros Dom João Batista, Aribiri e Garoto, em Vila Velha. Um deles, um rapaz de 19 anos, usava uma roupa camuflada e chegou a jogar uma pistola calibre 380 dentro do mangue. O outro detido, um homem de 28 anos, estava com uma pistola calibre ponto 40.
De acordo com o capitão Marcus Queiroz, comandante da 5ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar, os policiais apuraram que os acusados faziam a segurança do tráfico na região que dá acesso aos três bairros. As armas apreendidas, segundo ele, podem ter sido usadas em um homicídio no último sábado (5), no bairro Dom João Batista. O caso será investigado e as armas periciadas pela Polícia Civil.

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Os militares receberam a informação de que a dupla estaria atuando na região por meio de uma denúncia anônima. Ao fazer a  verificação, os policiais flagraram os suspeitos e viram quando um deles escondeu a arma dentro do mangue.
O capitão disse, ainda, que a dupla confessou que fazia a segurança do tráfico de drogas na região e que também vendia drogas, mas que são moradores de Cariacica. Além das armas, a PM apreendeu dois rádios comunicadores, 21 munições de calibre ponto 40, 36 munições de calibre 380, quatro carregadores de pistola, 29 buchas de maconha, 39 pedras de crack, 12 pinos de cocaína, além de R$ 27.
Suspeito de tráfico de drogas foi preso com roupa camuflada em manguezal de Vila Velha; com ele, polícia encontrou armas e drogas
Com suspeito de tráfico de drogas preso em Vila Velha a polícia encontrou armas e drogas Crédito: Reprodução
Os detidos e os materiais apreendidos foram entregues na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

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