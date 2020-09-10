Vivian Lima de Almeida, 29 anos, foi econtrada morta dentro de sua casa no bairro Araçás, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Caso Vívian: MPES recorre de soltura do acusado de matar ex-companheira

A vítima foi encontrada morta em casa, no bairro Araçás, em Vila Velha, no dia 28 de julho deste ano. As investigações da Polícia Civil apontaram que ela foi agredida até a morte e Thiago foi considerado o principal suspeito, pois permaneceu por uma hora e meia na casa de Vivian, um dia antes do corpo ser encontrado, conforme mostrado em câmeras do bairro. Por isso, ele teve a prisão temporária decretada em 3 de agosto, quando a Justiça acatou o pedido da prisão da polícia, com manifestação favorável do Ministério Público.

Diante da necessidade de conclusão de diligências e do temor que o acusado causava em testemunha e familiar da vítima, a Polícia Civil pediu, em 26 de agosto de 2020, a prorrogação da prisão temporária, por trinta dias, também com manifestação favorável do MPES. No entanto, a prorrogação foi negada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, em 27 de agosto de 2020 e ele foi solto ao final do prazo da prisão temporária, no dia 03 de setembro.

ENTENDA O CASO

Thiago Cruz, de 36 anos, é o principal suspeito de matar Vivian Lima de Almeida, de 29 anos, em julho. Crédito: Reprodução TV Gazeta

Vívian foi encontrada morta em casa no dia 28 de julho, no bairro Araçás, em Vila Velha, local para onde havia se mudado há poucos dias. A vítima foi espancada até a morte.

Inicialmente, os familiares de Vívian descartaram que Thiago tivesse sido capaz de tirar a vida da ex-mulher. Mas as investigações e as provas coletadas, contudo, levaram à prisão dele em agosto. Imagens de câmeras do bairro onde aconteceu o crime mostram que a última pessoa a entrar na casa Vivian foi Thiago, na segunda-feira (27), um dia antes dela ter sido encontrada morta. Lá, ele permaneceu por 1h30.

À polícia, ele admitiu que esteve na casa da ex-mulher, mas negou a autoria do crime.

PROTESTO

Familiares de Vívian Lima, assassinada em julho, protestam contra a liberdade concedida para Thiago Cruz, apontado como principal suspeito do crime Crédito: Fábio Reis

Em conversa com o repórter Jorge Félix, da TV Gazeta, a irmã gêmea de Vívian, Viviane Lima, afirmou que não entende como o suspeito conseguiu liberdade se há imagens que mostram Thiago entrando na casa de Vívian na noite do crime. Ela afirmou que tem medo dele.