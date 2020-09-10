Caso Vívian: MPES recorre de soltura do acusado de matar ex-companheira
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vila Velha, entrou com um recurso na Justiça capixaba, nesta quarta-feira (09), visando reverter a decisão que soltou Thiago Cruz Oliveira, acusado do feminicídio da ex-companheira, Vívian Lima de Almeida.
A vítima foi encontrada morta em casa, no bairro Araçás, em Vila Velha, no dia 28 de julho deste ano. As investigações da Polícia Civil apontaram que ela foi agredida até a morte e Thiago foi considerado o principal suspeito, pois permaneceu por uma hora e meia na casa de Vivian, um dia antes do corpo ser encontrado, conforme mostrado em câmeras do bairro. Por isso, ele teve a prisão temporária decretada em 3 de agosto, quando a Justiça acatou o pedido da prisão da polícia, com manifestação favorável do Ministério Público.
Diante da necessidade de conclusão de diligências e do temor que o acusado causava em testemunha e familiar da vítima, a Polícia Civil pediu, em 26 de agosto de 2020, a prorrogação da prisão temporária, por trinta dias, também com manifestação favorável do MPES. No entanto, a prorrogação foi negada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, em 27 de agosto de 2020 e ele foi solto ao final do prazo da prisão temporária, no dia 03 de setembro.
ENTENDA O CASO
Vívian foi encontrada morta em casa no dia 28 de julho, no bairro Araçás, em Vila Velha, local para onde havia se mudado há poucos dias. A vítima foi espancada até a morte.
Inicialmente, os familiares de Vívian descartaram que Thiago tivesse sido capaz de tirar a vida da ex-mulher. Mas as investigações e as provas coletadas, contudo, levaram à prisão dele em agosto. Imagens de câmeras do bairro onde aconteceu o crime mostram que a última pessoa a entrar na casa Vivian foi Thiago, na segunda-feira (27), um dia antes dela ter sido encontrada morta. Lá, ele permaneceu por 1h30.
À polícia, ele admitiu que esteve na casa da ex-mulher, mas negou a autoria do crime.
PROTESTO
Familiares de Vívian Lima de Almeida realizaram um protesto na Rodovia Darly Santos, no final da tarde desta quarta-feira (9). A motivação foi o direito à liberdade concedido, no dia 03 de setembro, a Thiago Cruz, ex-marido de Vivian e apontado pela polícia como principal suspeito do crime. Durante o protesto o fluxo de veículos seguiu em uma pista no local. A manifestação acabou por volta das 19h15.
Em conversa com o repórter Jorge Félix, da TV Gazeta, a irmã gêmea de Vívian, Viviane Lima, afirmou que não entende como o suspeito conseguiu liberdade se há imagens que mostram Thiago entrando na casa de Vívian na noite do crime. Ela afirmou que tem medo dele.
A mãe de Vívian, Solange Lima, disse que quer justiça e que o acusado deveria continuar preso. Os manifestantes carregaram faixas com mensagens de protesto questionando a soltura de Thiago. Eles também pediam justiça pela morte de Vívian.