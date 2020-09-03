Vivian Lima de Almeida, 29 anos, foi econtrada morta dentro de sua casa no bairro Araçás, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Suspeito de assassinar a ex-mulher em Vila Velha deixa a prisão

O homem suspeito de matar a microempreendedora Vivian Lima de Almeida, de 29 anos, em Vila Velha , com requinte de crueldade, no fim do mês de julho, ganhou da Justiça o direito à liberdade. O ex-marido da vítima, Thiago Cruz, de 36 anos, estava preso desde o dia 3 de agosto e foi solto nesta quarta-feira (2), exatamente um mês depois.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou, por nota, que Thiago "foi liberado no dia 2 de setembro de 2020, após vencimento da prisão temporária".

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Também por nota, a Polícia Civil informou que fez o pedido de prorrogação da prisão temporária do suspeito. "A Polícia Civil informa que, por meio da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), foi representado pela prorrogação da prisão temporária do suspeito, pois laudos periciais e diligências imprescindíveis ao caso ainda precisam ser realizados. Informações sobre mandado de prisão devem ser solicitadas ao poder judiciário, onde, neste momento, estão tramitando os autos do inquérito policial", diz a nota da PC.

O CRIME

Vivian foi encontrada morta em casa no dia 28 de julho, no bairro Araçás, em Vila Velha, local para onde havia se mudado há poucos dias. A vítima foi espancada até a morte.

Inicialmente, a Polícia Civil e os familiares de Vivian descartaram que Thiago tivesse sido capaz de tirar a vida da ex-mulher. As investigações e as provas coletadas, contudo, levaram à prisão dele em agosto.

Imagens de câmeras do bairro onde aconteceu o crime mostram que a última pessoa a entrar na casa Vivian havia sido Thiago, na segunda-feira (28), um dia antes dela ter sido encontrada morta. Lá, ele permaneceu por 1h30. À polícia, ele admitiu que esteve na casa da ex-mulher, mas negou a autoria do crime.

EX-MARIDO CONSOLOU PARENTES NO ENTERRO