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Ficou preso por 30 dias

Suspeito de assassinar a ex-mulher em Vila Velha deixa a prisão

Inicialmente, a Polícia Civil e os familiares de Vivian Lima de Almeida, 29 anos, descartaram a suspeita de que Thiago Cruz, 36, teria tirado a vida da ex-mulher. As investigações e as provas coletadas, contudo, levaram à prisão dele em agosto

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 11:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 11:24
Vivian Lima de Almeida, 29 anos, foi encontrada morta dentro de sua casa no bairro Araçás, em Vila Velha
Vivian Lima de Almeida, 29 anos, foi econtrada morta dentro de sua casa no bairro Araçás, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Suspeito de assassinar a ex-mulher em Vila Velha deixa a prisão
O homem suspeito de matar a microempreendedora Vivian Lima de Almeida, de 29 anos, em Vila Velha, com requinte de crueldade, no fim do mês de julho, ganhou da Justiça o direito à liberdade.  O ex-marido da vítima, Thiago Cruz, de 36 anos, estava preso desde o dia 3 de agosto e foi solto nesta quarta-feira (2), exatamente um mês depois.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou, por nota, que Thiago "foi liberado no dia 2 de setembro de 2020, após vencimento da prisão temporária". 

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O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Também por nota, a Polícia Civil informou que fez o pedido de prorrogação da prisão temporária do suspeito. "A Polícia Civil informa que, por meio da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), foi representado pela prorrogação da prisão temporária do suspeito, pois laudos periciais e diligências imprescindíveis ao caso ainda precisam ser realizados. Informações sobre mandado de prisão devem ser solicitadas ao poder judiciário, onde, neste momento, estão tramitando os autos do inquérito policial", diz a nota da PC.

O CRIME

Vivian foi encontrada morta em casa no dia 28 de julho, no bairro Araçás, em Vila Velha, local para onde havia se mudado há poucos dias.  A vítima foi espancada até a morte.
Inicialmente, a Polícia Civil e os familiares de Vivian descartaram que Thiago tivesse sido capaz de tirar a vida da ex-mulher. As investigações e as provas coletadas, contudo, levaram à prisão dele em agosto. 
Imagens de câmeras do bairro onde aconteceu o crime mostram que a última pessoa a entrar na casa Vivian havia sido Thiago, na segunda-feira (28), um dia antes dela ter sido encontrada morta. Lá, ele permaneceu por 1h30. À polícia, ele admitiu que esteve na casa da ex-mulher, mas negou a autoria do crime.

EX-MARIDO CONSOLOU PARENTES NO ENTERRO

O ex-marido, de quem Vivian estava separada há mais de três anos, foi ao local do crime, enquanto a perícia e polícia trabalhavam, e consolou os familiares da vítima. No dia seguinte, foi com a família dela ao Departamento Médico Legal (DML) reconhecer o corpo, e consolou os parentes durante o enterro.
Vivian e o ex-companheiro tiveram um filho e mantinham boa relação, além de nunca ter havido suspeita de violência doméstica ou qualquer outro tipo de agressão. A autônoma, inclusive, já estava em outro relacionamento. Já Thiago, estava noivo de outra mulher. A polícia não sabe o que motivou o crime.

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