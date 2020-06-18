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Sinal vermelho

Veja as farmácias onde vítimas de violência doméstica podem pedir ajuda no ES

No Espírito Santo, 10 redes de farmácias estão credenciadas para participar da campanha promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), com o apoio do TJES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 12:13

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 12:13

Projeto Todas Elas
Em tempos de isolamento social, por conta da pandemia de Covid-19, uma campanha nacional quer ajudar as vítimas de violência doméstica a denunciarem suas agressões. A ideia é que a mulher consiga gritar por socorro com apenas um sinal: um X vermelho na palma da mãoO pedido de ajuda deve ser feito nas farmácias.
No Espírito Santo, 10 redes de farmácias estão credenciadas para participar da campanha promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), com o apoio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 
As farmácias credenciadas:
  • Drogasil
  • Ello Mais
  • Rede Farmes
  • Mo?nica
  • Pague Menos
  • Pacheco
  • Santa Lu?cia
  • Farmed (Cachoeiro Itapemirim)
  • Drogaria Pedrosa (Bom Jesus do Norte)
  • Farmácia Preço Bom (Cariacica)
Campanha sinal vermelho contra a violência doméstica
Campanha sinal vermelho contra a violência doméstica Crédito: Divulgação / TJES

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COMO FUNCIONA

A mulher agredida vai se identificar somente mostrando um X vermelho na mão ou papel. Se ela não estiver acompanhada, o atendente a levará para um local mais reservado da farmácia para a acolher, pegar informações, como nome, endereço e telefone, e ligará para o 190. Se a vítima estiver acompanhada, o atendente tentará conseguir tais informações de forma discreta.
De acordo com  a Coordenadora Estadual de enfrentamento à Violência Doméstica, Juíza Hermínia Azoury, a ideia é incentivar as denúncias, uma vez que os casos de agressão cresceram durante a pandemia do novo coronavírus.

Arquivos & Anexos

Cartilha sinal vermelho contra a violência doméstica

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"O objetivo é incentivar a denúncia por meio desse símbolo, o sinal vermelho. Nessa época de pandemia, as mulheres estão confinadas com os seus próprios agressores. Entre março e abril, o índice de feminicídio aumentou 22,2% no Brasil. As chamadas para o 190 tiveram um aumento de 34% nesse mesmo período, comparado com o período do ano passado", afirma a juíza.

ATENDENTES DE FARMÁCIA NÃO PRECISARÃO IR À DELEGACIA

Ainda segundo a Juíza Hermínia Azoury, os farmacêuticos e atendentes apenas ajudarão a mulher a fazer a denúncia de agressão. Não serão considerados testemunhas, logo, não precisarão ir à delegacia prestar nenhum depoimento.
"Não precisa ir à delegacia, não vão à Justiça. A única participação deles é denunciar discretamente, por telefone. A polícia já sabe, já conhece a campanha. Estamos unindo forças para acabar com a violência contra a mulher. Os atendentes das farmácias parceiras da campanha foram treinados e orientados sobre como agir"
Hermínia Azoury - Juíza

Arquivos & Anexos

Cartilha "Juntas e seguras"

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