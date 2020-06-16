'Vizinho, liga para a polícia', pede irmã de mulher morta pelo marido no ES

"Pode ser vizinho, pode ser o que for, se vocês virem briga de alguém, liga para a polícia, por favor. Hoje eu perdi minha irmã, amanhã pode ser alguém da sua família também. Quero pedir que, quando você vê que um relacionamento não está dando certo, que só existe briga, larga. Porque só existe a morte, não existe conserto. Eu estou pedindo a vocês, encarecidamente, porque a minha dor é muito forte. Perdi a minha irmã por causa de um vagabundo. Hoje ela está morta e ele vai ser preso. Peço a vocês, mais uma vez, vizinhos, se vê alguma coisa, liga para a polícia. Não precisa se identificar"