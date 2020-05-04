Registro de crimes contra mulheres cai na quarentena, mas preocupa autoridades

A mulher que for vítima de violência doméstica pode denunciar pela internet Crédito: Carlos Alberto Silva

Desde que a quarentena teve início para conter o avanço do novo coronavírus no Espírito Santo , as denúncias de violência doméstica reduziram em 18,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. O número de registros de ocorrência em março e abril de 2020 somam 3.987 casos, já no mesmo período de 2019 foram 4.905 casos. Para autoridades, a situação é preocupante porque a redução pode estar relacionada à subnotificação.

Segundo a gerente de proteção à Mulher da Secretaria de Segurança Pública , delegada Michelle Meira, a queda perceptível de registro de ocorrência ocorreu em março e abril. Ela esclarece que diminuição no período pode ter relação com a subnotificação durante o isolamento social.

O isolamento social é um fenômeno novo que estamos aprendendo a lidar. A gente se preocupa porque é um período onde as mulheres estão mais suscetíveis a sofrer de violência doméstica. Os casos de violência não necessariamente reduziram, o que pode estar acontecendo é uma subnotificação, as mulheres podem estar denunciando menos, esclareceu.

Para a juíza da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Hermínia Azoury, essa subnotificação é clara. Segundo ela, a situação é preocupante porque o isolamento social dificultou o pedido de ajuda dessas mulheres por diversos motivos, como dificuldade de ir a uma delegacia e falta de conhecimento de realizar o registro através da Delegacia Online.

Nós temos que criar políticas públicas para que as mulheres denunciem. Muitas não notificam pela dependência emocional, econômica. Neste período de isolamento, a subnotificação se amplia pela dificuldade de contato, às vezes é difícil sair para ir à delegacia e muitas nem sabem fazer registro online, pontuou.

A juíza acrescentou que o número de medidas protetivas também reduziu durante os meses deste ano, mas ele ainda é expressivo e revela que as mulheres continuam sofrendo violência doméstica. Em janeiro foram 1.442 medidas protetivas, já em fevereiro foram 989 casos e em março tivemos 949. Estamos dando todas as medidas protetivas solicitadas para garantir que essas mulheres fiquem em segurança, acrescentou.

FEMINICÍDIO

A delegada completou que além da redução do número de registros de ocorrências, tem reduzido também a quantidade de feminicídios, isso a deixa menos preocupada com a situação. Entre março e abril de 2020 foram três casos, já no mesmo período do ano passado foram seis casos, tendo redução de 50% dos registros.

"Estamos em constante monitoramento dos números e fazendo uma correlação entre a quantidade de registros de ocorrência e de feminicídio, ambos estão em queda. Seria mais preocupante se os números de registros tivessem reduzindo e o número de feminicídios crescendo, mas isso não está ocorrendo. Essa redução acontece no Espírito Santo, mas é um fenômeno que também está presente em outras regiões do Brasil, destacou.

DENÚNCIA