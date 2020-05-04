Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Registro de crimes contra mulheres cai na quarentena, mas preocupa autoridades

Para autoridades, a situação é preocupante porque a redução pode estar relacionada à subnotificação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 17:23

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 17:23

Data: 20/12/2019 - ES - Vitória - Mulher vítima de violência doméstica
A mulher que for vítima de violência doméstica pode denunciar pela internet Crédito: Carlos Alberto Silva
Projeto Todas Elas
Desde que a quarentena teve início para conter o avanço do novo coronavírus no Espírito Santo, as denúncias de violência doméstica reduziram em 18,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. O número de registros de ocorrência em março e abril de 2020 somam 3.987 casos, já no mesmo período de 2019 foram 4.905 casos. Para autoridades, a situação é preocupante porque a redução pode estar relacionada à subnotificação.
No Espírito Santo, o governo do Estado decretou situação de emergência em saúde pública no dia 16 de março. Desde então, uma série de medidas foram tomadas para que apenas os serviços essenciais continuem funcionando, como o cancelamento das aulas presenciais, fechamento do comércio, shoppings e áreas de lazer.
Segundo a gerente de proteção à Mulher da Secretaria de Segurança Pública, delegada Michelle Meira, a queda perceptível de registro de ocorrência ocorreu em março e abril. Ela esclarece que diminuição no período pode ter relação com a subnotificação durante o  isolamento social.
O isolamento social é um fenômeno novo que estamos aprendendo a lidar. A gente se preocupa porque é um período onde as mulheres estão mais suscetíveis a sofrer de violência doméstica. Os casos de violência não necessariamente reduziram, o que pode estar acontecendo é uma subnotificação, as mulheres podem estar denunciando menos, esclareceu.
Para a juíza da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Hermínia Azoury, essa subnotificação é clara. Segundo ela, a situação é preocupante porque o isolamento social dificultou o pedido de ajuda dessas mulheres por diversos motivos, como dificuldade de ir a uma delegacia e falta de conhecimento de realizar o registro através da Delegacia Online.

Veja Também

Cartilha orienta como mulheres vítimas de violência devem agir na quarentena

Pesquisadora estuda a realidade de mulheres no isolamento social no ES

Nós temos que criar políticas públicas para que as mulheres denunciem. Muitas não notificam pela dependência emocional, econômica. Neste período de isolamento, a subnotificação se amplia pela dificuldade de contato, às vezes é difícil sair para ir à delegacia e muitas nem sabem fazer registro online, pontuou.
A juíza acrescentou que o número de medidas protetivas também reduziu durante os meses deste ano, mas ele ainda é expressivo e revela que as mulheres continuam sofrendo violência doméstica. Em janeiro foram 1.442 medidas protetivas, já em fevereiro foram 989 casos e em março tivemos 949. Estamos dando todas as medidas protetivas solicitadas para garantir que essas mulheres fiquem em segurança, acrescentou.

FEMINICÍDIO 

A delegada completou que além da redução do número de registros de ocorrências, tem reduzido também a quantidade de feminicídios, isso a deixa menos preocupada com a situação. Entre março e abril de 2020 foram três casos, já no mesmo período do ano passado foram seis casos, tendo redução de 50% dos registros.
"Estamos em constante monitoramento dos números e fazendo uma correlação entre a quantidade de registros de ocorrência e de feminicídio, ambos estão em queda. Seria mais preocupante se os números de registros tivessem reduzindo e o número de feminicídios crescendo, mas isso não está ocorrendo. Essa redução acontece no Espírito Santo, mas é um fenômeno que também está presente em outras regiões do Brasil, destacou. 

DENÚNCIA 

Segundo Michelle, as mulheres podem fazer denúncias indo a uma delegacia, que está funcionando normalmente. Outra forma é através do Disque Denúncia 181 e pelo Ciodes 190. A novidade é que as mulheres também podem fazer o registro pela internet através da Delegacia Online.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

ES terá site com dados sobre economia e violência contra a mulher

Mulheres vão receber ajuda contra violência nos terminais de ônibus da Serra

Violência contra a mulher: para além das estatísticas e das leis

O papel das empresas para uma sociedade sem violência contra as mulheres

No combate à violência contra a mulher, A GAZETA lança projeto "Todas Elas"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados