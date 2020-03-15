Mulheres vão receber ajuda contra violência nos terminais de ônibus da Serra

Data: 06/01/2020 - ES - Serra - Terminal de Carapina - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Na tentativa de fazer com que mulheres vítimas de violência quebrem o silêncio e tenham ajuda, a Prefeitura Municipal da Serra tem organizado "centrais de ajuda" nos terminais rodoviários da cidade. A proposta é ofertar acolhimento e suporte psico-social para mulheres que sofrem agressões, relacionamentos abusivos, violências psicológica e patrimonial.

O acolhimento é feito por uma equipe de 10 pessoas da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Serra. "O objetivo é fazer a abordagem seja de vítimas ou de pessoas que são próximas delas para que conheçam onde e como pedir ajuda, quem as oriente e tenham informações sobre seus direitos. A mulher que é violentada sente vergonha e precisa de apoio para se desvencilhar desse sentimento de fracasso que é provocado por essa situação", descreveu a secretária Luciana Malini.

Ao todo, serão três "centrais de ajuda". A primeira aconteceu na manhã da última segunda-feira (9), no Terminal de Laranjeiras, por onde passam 80 mil passageiros por dia. Ao todo, duas mil pessoas foram abordadas, desde na fila do ônibus a gente que percorria o terminal para seguir a outra plataforma.

As próximas ações devem ocorrer no Terminal de Carapina, no dia 16, e no Terminal de Jacaraípe, no dia 23. São repassados o telefone da secretaria da mulher e o endereço. "A secretaria da mulher tem atendimento psicológico, assistente social, defensoria pública e atenção a essas mulheres que precisam se redescobrir", completou a secretária.

PRÓXIMAS AÇÕES

TERMINAL DE CARAPINA



Horário: 9h às 12h

Data: 16 de março de 2020

TERMINAL DE JACARAÍPE

Horário: 9h às 12h

Data: 23 de março de 2020

CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER