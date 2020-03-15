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Acolhimento

Mulheres vão receber ajuda contra violência nos terminais de ônibus da Serra

As ações são realizadas nos terminais rodoviários e visam aproximar os serviços de atendimento às vítimas das violências

Publicado em 15 de Março de 2020 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 17:19
Data: 06/01/2020 - ES - Serra - Terminal de Carapina - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
Na tentativa de fazer com que mulheres vítimas de violência quebrem o silêncio e tenham ajuda, a Prefeitura Municipal da Serra tem organizado "centrais de ajuda" nos terminais rodoviários da cidade. A proposta é ofertar acolhimento e suporte psico-social para  mulheres que sofrem agressões, relacionamentos abusivos, violências psicológica e patrimonial.
Projeto Todas Elas
O acolhimento é feito por uma equipe de 10 pessoas da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Serra. "O objetivo é fazer a abordagem seja de vítimas ou de pessoas que são próximas delas para que conheçam  onde e como pedir ajuda, quem as oriente e tenham informações sobre seus direitos. A mulher que é violentada sente vergonha e precisa de apoio para se desvencilhar desse sentimento de fracasso que é provocado por essa situação", descreveu a secretária Luciana Malini.

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Ao todo, serão três "centrais de ajuda". A primeira aconteceu na manhã da  última segunda-feira (9), no Terminal de Laranjeiras, por onde passam 80 mil  passageiros por dia. Ao todo, duas mil pessoas foram abordadas, desde na fila do ônibus a gente que percorria o terminal para seguir a outra plataforma. 
As próximas ações devem ocorrer no Terminal de Carapina, no dia 16, e no Terminal de Jacaraípe, no dia 23.  São repassados o telefone da secretaria da mulher e o endereço. "A secretaria da mulher tem atendimento psicológico, assistente social, defensoria pública e atenção a essas mulheres que precisam se redescobrir", completou a secretária.

PRÓXIMAS AÇÕES

TERMINAL DE CARAPINA
  • Horário:  9h às 12h
  • Data: 16 de março de 2020
TERMINAL DE JACARAÍPE
  • Horário: 9h às 12h
  • Data: 23 de março de 2020

CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER

  • Endereço: Praça Dr Pedro Feu Rosa, nº 01, Serra-Sede
  • Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.
  • telefone: 3328-7500

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