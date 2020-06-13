Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homicídio investigado

Mulher é espancada até a morte em Cariacica e marido é preso

Na residência do casal, localizada em um terreno com outras casas, a polícia encontrou objetos revirados e verificou sinais de luta corporal. Até uma janela do imóvel foi quebrada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 16:01

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 16:01

Segundo a Polícia Civil, Celina Conceição Braz foi espancada até a morte pelo marido
Segundo a Polícia Civil, Celina Conceição Braz foi espancada até a morte pelo marido Crédito: Reprodução
Uma mulher de 25 anos foi assassinada, na noite desta sexta-feira (12), no município de Cariacica, e o marido dela foi preso, na manhã deste sábado (13), como suspeito de ter cometido o crime. De acordo com a Polícia Civil, Celina Conceição Braz foi espancada até a morte pelo pedreiro Rodrigo Costa da Silva.
Na residência do casal, localizada em um terreno com outras casas, a polícia encontrou objetos revirados e verificou sinais de luta corporal. Até uma janela do imóvel foi quebrada. 
O proprietário das casas recebeu ligações e mensagens de outros inquilinos reclamando do barulho da briga do casal. Nos áudios enviados para o homem, é possível ouvir gritos de Celina.
O dono das residências estava dormindo quando foi acionado pelos moradores. Somente por volta das 7h de sábado, soube o que ocorreu e foi até a casa de Celina e Rodrigo.
O homem encontrou o pedreiro sentado na cama, ao lado do corpo da mulher. Enquanto o proprietário do imóvel ligava para a polícia, Rodrigo tentou fugir. Ele se escondeu atrás da escada de uma casa vizinha, mas acabou preso.
A polícia acredita que ele passou a madrugada toda com a mulher morta dentro de casa.
Parentes da vítima disseram que ela e o marido estavam juntos há dois anos. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e o caso é investigado pela Polícia Civil.
Quetzia Braz, irmã da vítima, foi até a casa onde Celina morava. Ela disse que o companheiro da irmã já havia sido preso por causa da lei Maria da Penha. "Ele já tinha sido preso por agressão contra ela. Acho que ficou três ou quatro meses preso na Bahia", lembro. 
A irmã da vítima também fez um apelo para que outros casos semelhantes não aconteçam. "Queria fazer um alerta porque pode ser vizinho, pode ser o que for. Se vir ou ouvir alguma briga, ligue para a polícia. Hoje eu perdi minha irmã, mas amanhã pode ser alguém da sua família", desabafou.
Com informações do G1/ES

Veja Também

Mulher é morta a tiros na rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha

Encapuzados matam um jovem e deixam dois baleados no morro da Piedade

Ônibus do Transcol é incendiado em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados