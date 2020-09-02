Mulher se mudou 4 vezes em 1 ano após ameaças do ex-marido no ES

Grávida, a vítima das agressões vive com medo e preferiu não ser identificada Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O meu único objetivo, a minha única sede é ver você morta. A hora que eu ver você debaixo de sete palmos eu vou saber que vou ter a minha filha em paz. Mais cedo ou mais tarde eu encontro você e se eu encontrar com você, seja com quem você estiver, eu vou passar por cima. Bota isso na sua cabeça. Eu não falo demais. Eu vou fazer.

Essas são só algumas das frases ditas em dezenas de áudios ameaçadores que uma mulher recebeu do ex-marido ao longo de mais de 12 meses. Só nesse ano, ela já precisou mudar de endereço quatro vezes na região da Grande Vitória . Praticamente viveu escondida, com medo de ser encontrada e morta por ele.

Your browser does not support the audio element. Ouça uma das ameaças de morte feitas pelo homem à ex-esposa no ES

A vítima e o agressor foram casados por oito anos. Juntos, eles têm uma filha, ainda criança. Em entrevista à TV Gazeta, a mulher explicou que todas as ameaças começaram quando ela passou a trabalhar como cabeleireira. Com um ciúme doentio, o homem reclamava de tudo e deu início às agressões físicas.

"Ele me agrediu fisicamente. Invadiu o salão que eu tinha, na frente de todo mundo, e me bateu com um ferro na cabeça. Foram muitas ameaças de morte, mas por medo de perder a minha filha, eu não ia embora" Vítima - Cabeleireira, de 39 anos

Depois das agressões vinham pedidos de desculpas, mas nada mudava. Boletins de ocorrência foram registrados junto à Polícia Civil e passaram a se acumular. Nada fazia com que ele parasse. Depois de descumprir inúmeras regras impostas pelas medidas protetivas, ele está preso.

Em uma dessas infrações, ele usou o telefone da filha de apenas sete anos para ameaçar a vítima. Na verdade, não só a ela, mas também à ex-sogra. Já preparei um cassetete aqui. Eu vou deixar ela pelo menos um ano de cama. Vou dar uma coça bem dada nela. Bem dada mesmo. Pode ter certeza, disse ele.

Your browser does not support the audio element. Homem ameaça agredir a ex-sogra e até ameaça utilizar a filha como meio para isso

No ano passado, desesperada, a mulher chegou a deixar a filha do casal com o ex-marido e fugiu. O objetivo era conseguir sobreviver para lutar pela guarda da menina. Seguindo as orientações do advogado, ela pegou a menina para uma visita em junho deste ano e não devolveu mais. As ameaças continuaram.

Your browser does not support the audio element. "Eu vou ter o prazer de te matar", diz o homem à ex-esposa

Atualmente grávida de nove meses e sem conseguir viver tranquila no Estado, a mulher espera apenas o bebê nascer para se mudar mais uma vez. Ele prometeu que pode passar quantos anos for, ele vai me matar. Qualquer coisa que acontecer comigo, agora, vão saber que ele é o culpado, desabafou.

15 CASOS E OITO MEDIDAS PROTETIVAS POR DIA

Em situações semelhantes à vivida pela vítima da história acima, estão diversas mulheres da Grande Vitória. De acordo com informações passadas pela Polícia Civil só entre janeiro e julho deste ano, 3.171 boletins de ocorrência de casos parecidos foram registrados. O que equivale a 15 por dia.