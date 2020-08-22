Euzineia Loyola, de 50 anos, foi encontrada morta, dentro de uma piscina nesta terça-feira (18) Crédito: Arquivo familiar

Your browser does not support the audio element. Polícia prende suspeito de matar a noiva em Anchieta

O homem era o noivo da vítima e havia um mandado de prisão expedido contra ele. O corpo de Euzineia foi encontrado dentro da piscina de um sítio, na manhã de terça-feira, dia 18, na região de Goembê, interior de Anchieta, com sinais de estrangulamento.

A vítima morava com os pais, no bairro Kubitschek, em Guarapari , e estava sem contato com a família desde a manhã de segunda-feira (17). A família da vendedora Euzineia Loyola disse que ela era uma pessoa tranquila e querida por todos.

A sobrinha da vítima, Bruna Luiza Batista, afirmou que a família soube da prisão neste sábado. Ela e os demais parentes esperam que o caso seja investigado, que a polícia desvende os motivos do crime e que o autor seja punido.

Polícia Civil informou que o mandado de prisão temporária do suspeito foi expedido no final da tarde de sexta-feira (21). Por volta das 22h, policiais militares relataram que o procurado havia dado entrada no hospital após ter atentado contra a própria vida.

O titular da delegacia de Polícia de Anchieta, delegado Luiz Carlos Pascoal, disse que após receber alta médica, o suspeito foi encaminhado na manhã deste sábado (22) para a 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.

"A autoria está confirmada, nós temos provas testemunhais e técnicas que apontam que ele é o autor. Em depoimento ao plantonista, o suspeito preferiu ficar em silêncio" Luiz Carlos Pascoal - Delegado