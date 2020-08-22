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Litoral Sul

Polícia prende suspeito de matar a noiva em Anchieta

O suspeito foi encontrado por policiais militares após dar entrada em um hospital de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado, na noite desta sexta (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 11:39

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 11:39

Euzineia Loyola, de 50 anos, foi encontrada morta, dentro de uma piscina nesta terça-feira (18)
Euzineia Loyola, de 50 anos, foi encontrada morta, dentro de uma piscina nesta terça-feira (18) Crédito: Arquivo familiar
Projeto Todas Elas
suspeito de matar Euzineia Loyola, de 50 anos, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Militar por volta das 22 horas desta sexta-feira (21) após dar entrada em um hospital em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado.
Polícia prende suspeito de matar a noiva em Anchieta
O homem era o noivo da vítima e havia um mandado de prisão expedido contra ele. O corpo de Euzineia foi encontrado dentro da piscina de um sítio, na manhã de terça-feira, dia 18, na região de Goembê, interior de Anchieta, com sinais de estrangulamento. 
A vítima morava com os pais, no bairro Kubitschek, em Guarapari, e estava sem contato com a família desde a manhã de segunda-feira (17). A família da vendedora Euzineia Loyola disse que ela era uma pessoa tranquila e querida por todos. 
A sobrinha da vítima, Bruna Luiza Batista, afirmou que a família soube da prisão neste sábado. Ela e os demais parentes esperam que o caso seja investigado, que a polícia desvende os motivos do crime e que o autor seja punido. 
Polícia Civil informou que o mandado de prisão temporária do suspeito foi expedido no final da tarde de sexta-feira (21). Por volta das 22h, policiais militares relataram que o procurado havia dado entrada no hospital após ter atentado contra a própria vida.
O titular da delegacia de Polícia de Anchieta, delegado Luiz Carlos Pascoal, disse que após receber alta médica, o suspeito foi encaminhado na manhã deste sábado (22) para a 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.
"A autoria está confirmada, nós temos provas testemunhais e técnicas que apontam que ele é o autor. Em depoimento ao plantonista, o suspeito preferiu ficar em silêncio"
Luiz Carlos Pascoal - Delegado
O suspeito responderá pelo crime de feminicídio e será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde ficará à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Anchieta.

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