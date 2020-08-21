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Mistério

Polícia pede prisão de noivo de mulher encontrada morta em Anchieta

Euzineia Loyola, de 50 anos, desapareceu após sair com o noivo na segunda (17). O corpo dela foi encontrado dentro de uma piscina, com sinais de estrangulamento, em um sítio na região de Goembê
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 17:14

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 17:14

Euzineia Loyola foi encontrada morta em sítio de Anchieta
Euzineia Loyola foi encontrada morta em sítio de Anchieta Crédito: TV Guarapari
Polícia Civil ainda aguarda a resposta da Justiça de um mandado de prisão contra o noivo de Euzineia Loyola, de 50 anos, que foi encontrada morta, dentro de uma piscina nesta terça-feira (18) no interior de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. A vítima era moradora de Guarapari e desapareceu após sair com o noivo no dia anterior.
De acordo com o delegado de Anchieta, Luiz Carlos Claret Pascoal, um mandado de prisão temporária foi pedido à Justiça. Nós representamos pela prisão do suspeito e esperamos ainda pela resposta do judiciário para efetuar a prisão, disse. O nome do suspeito não foi informado pela polícia.
Familiares do suspeito e da vítima, que moram em Guarapari, foram ouvidos, segundo a Polícia Civil.

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CASO CERCADO DE MISTÉRIO

Euzineia Loyola foi encontrada morta com sinais de estrangulamento, em um sítio da família, na região de Goembê, interior de Anchieta, na terça-feira, dia 18 de agosto. O corpo estava dentro de uma piscina tampada com uma lona. A vítima morava com os pais, no bairro Kubitschek, em Guarapari, e estava sem contato com a família desde a manhã de segunda-feira (17).
A família da vendedora Euzineia Loyola espera por Justiça. A sobrinha da vendedora, Bruna Luiza Batista, conta que a tia era uma pessoa tranquila e querida por todos. Ela conta o drama sofrido pela família ainda quando a vítima estava desaparecida.
A família se reuniu no sítio no final de semana. Minha tia e o noivo foram embora mais cedo, no domingo à tarde, para a casa de minha avó. Ela morava com meus avôs, em Guarapari. O restante da família foi embora do sítio no domingo à noite. Na mesma noite, já em casa, o noivo dela disse que estava se sentindo mal, mas não quis ir a um pronto atendimento. Na segunda-feira pela manhã, saíram cedo de Guarapari. Minha tia disse que iria com o noivo até Vitória buscar medicamentos para o pai dele, que tem câncer, contou a sobrinha.
Euzineia Loyola foi encontrada morta em sítio de Anchieta
Euzineia Loyola foi encontrada morta em sítio de Anchieta Crédito: TV Guarapari
Bruna relata que a Euzineia mantinha comunicação constante com a mãe, mas, por volta das 11h30 da segunda-feira, nenhum familiar conseguia mais falar com ela. Preocupados, os familiares procuraram o noivo dela, que ao atender a ligação disse que a vítima havia tomado um ônibus do bairro de Santa Mônica para o bairro Kubitschek, onde morava, em Guarapari.  A família estranhou porque o noivo tem carro próprio e Euzineia não chegou em casa.
Familiares ligaram para um vizinho do sítio e pediram para ele ver se ela estava lá. O vizinho foi e estranhou o comportamento dos cachorros, que latiam em direção à piscina.
A piscina estava coberta com uma lona. Ao retirar a lona, ele encontrou o corpo de Euzineia. Não havia sinais de arrombamento na casa, segundo a sobrinha. Não temos dúvida de que foi o noivo dela. Queremos que a polícia pegue ele, pra termos paz, revela.
Piscina de sítio em Anchieta onde foi encontrado corpo de Euzineia Loyola
Piscina de sítio em Anchieta onde foi encontrado corpo de Euzineia Loyola Crédito: TV Guarapari
O corpo da vítima foi sepultado na quarta-feira (19), em Guarapari.
A Polícia Civil destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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