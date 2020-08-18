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Anchieta

Mulher é encontrada morta com sinais de estrangulamento em sítio no ES

O corpo de Euzineia Loyola, de 50 anos, foi encontrado na piscina de um sítio na região de Goembê, interior de Anchieta, no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 18:06

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 18:06

Delegacia de Anchieta
Delegacia de Anchieta Crédito: Rodrigo Gonçalves
Uma mulher de 50 anos foi encontrada morta com sinais de estrangulamento, dentro da piscina de um sítio no interior de Anchieta, na região de Goembê, no Litoral Sul do Espírito Santo. O corpo foi encontrado por um vizinho da propriedade na manhã desta terça-feira (18).
Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Euzineia Loyola, moradora do bairro Kubitschek, em Guarapari, e estava sem contato com a família desde o fim de semana. O local, de acordo com a investigação, é de propriedade da família da vítima.
O corpo foi localizado nesta manhã, após um vizinho achar estranho o comportamento dos cachorros, que latiam em direção à piscina do imóvel. O local foi encontrado tapado.
A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A delegacia de Anchieta investiga o caso e informa que, até o momento, ninguém foi preso.
Viatura da Polícia Civil
Viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

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