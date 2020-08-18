Mulher é encontrada morta com sinais de estrangulamento em sítio no ES

Uma mulher de 50 anos foi encontrada morta com sinais de estrangulamento, dentro da piscina de um sítio no interior de Anchieta, na região de Goembê, no Litoral Sul do Espírito Santo. O corpo foi encontrado por um vizinho da propriedade na manhã desta terça-feira (18).
Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Euzineia Loyola, moradora do bairro Kubitschek, em Guarapari, e estava sem contato com a família desde o fim de semana. O local, de acordo com a investigação, é de propriedade da família da vítima.
O corpo foi localizado nesta manhã, após um vizinho achar estranho o comportamento dos cachorros, que latiam em direção à piscina do imóvel. O local foi encontrado tapado.
A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A delegacia de Anchieta investiga o caso e informa que, até o momento, ninguém foi preso.