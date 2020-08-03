Homem é morto estrangulado em Vila Velha e mulher é suspeita do crime

Homem foi morto estrangulado no bairro Glória, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um homem foi morto por estrangulamento no bairro Glória, em Vila Velha , na tarde deste domingo (02). A suspeita pelo crime é a esposa dele, de acordo com informações da polícia.

Segundo ocorrência registrada no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), o crime aconteceu por volta de 16h50. Na ocorrência, consta que testemunhas contaram para a polícia que o crime teria sido cometido pela esposa da vítima. Logo após o assassinato, a suspeita fugiu e não foi localizada pela polícia.

O corpo do homem foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado pelos familiares e para realizar o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.

Por nota, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e informou que "a suspeita do crime se evadiu em seguida e tomou destino ignorado, e até o momento não foi detida".

POLÍCIA PEDE QUE POPULAÇÃO DENUNCIE

A Polícia Civil ressalta ainda a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181. As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações também podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações.