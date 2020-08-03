Taxista é assassinado a tiros na Serra

O taxista Rodinei Oliveira, de 39 anos foi assassinado e o corpo dele foi encontrado no bairro Juara, na Serra , na noite deste domingo (2). O corpo do homem estava dentro do veículo com duas marcas de tiros, sendo uma na nuca e outra no pescoço. A polícia investiga o caso e, até o momento, ninguém foi preso.

O taxista Rodinei Oliveira, de 39 anos, foi morto com dois tiros na região da nuca Crédito: Reprodução/TV Gazeta

De acordo com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, moradores contaram para a polícia que, por volta das 23h deste domingo, um táxi entrou em alta velocidade na Rua Sofia Barcelos. Logo depois, ouviram barulho de tiros e o veículo bateu no muro de uma casa.

Quando chegou ao local, os policiais encontraram o homem morto dentro do carro, atingido por dois tiros: um no pescoço e um na nuca. De acordo com a reportagem da TV Gazeta, a polícia acredita que o homem foi alvejado quando ainda estava dirigindo.

O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal e o veículo encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde vai passar por uma perícia.