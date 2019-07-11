Taxista é ferido com estilete durante assalto em Viana

Camisa de taxista ficou cheia de sangue Crédito: Bernardo Coutinho

Um taxista foi esfaqueado enquanto realizava uma corrida em Viana , por volta de 22h30 da noite desta quarta-feira (10). De acordo com a vítima, ele estava parado perto de um shopping em Cariacica quando foi abordado por um casal de jovens, que pediu uma corrida até o bairro Morada de Bethânia, em Viana.

O motorista, 60 anos, disse que não desconfiou em nenhum momento dos passageiros durante a corrida e que seguiu a viagem normalmente. Somente quando estava chegando próximo ao destino, a mulher, que estava atrás banco do carona, atendeu o telefone e disse "mãe estou chegando".

Nesse momento, o rapaz que estava atrás do motorista deu uma gravata no taxista com o carro em movimento, apertando o pescoço dele. A mulher, que estava do lado do jovem, pegou um estilete e também foi para cima do taxista para atingi-lo com a intenção de acertar a região do pescoço, mas a vítima colocou a mão na frente e acabou sendo furada na mão.

O taxista contou que esse foi o único momento em que reagiu, quando tentou tirar o estilete da mão dela, sendo atingido por diversas vezes em vários lugares, nas mãos e na perna, onde houve o golpe foi mais profundo.

Após a agressão, o casal largou o taxista e fugiu levando o celular dele e o dinheiro. Mesmo ferido, a vítima dirigiu até o bairro São Francisco, em Cariacica, onde reside, e parou na loja da irmã para pedir ajuda. Ao chegar no local, uma ambulância do Samu foi acionada. O taxista foi socorrido e está internado no Hospital São Lucas, em Vitória. A Polícia ainda não tem informações sobre p casal que atacou o taxista.

MEDO

Casos como o do taxista esfaqueado durante um assalto tem feito com que muitos motoristas desistam da profissão. A informação é do presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo do ES (Amapes), Luiz Fernando Muller.





Segundo Muller, os assaltantes de motoristas agem da mesma forma: pelo menos um dos bandidos senta no banco de trás para facilitar o ataque, fingem que são clientes, conversam em códigos, fazem algumas perguntas ao motorista e, normalmente, eles atuam armados. Serra e Cariacica são os locais mais perigosos.



