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Aglomeração em Vila Velha

Guarda acaba com festa em posto de combustíveis na Praia da Costa; veja vídeo

Imagens de câmeras de videomonitoramento da prefeitura flagraram, por duas madrugadas seguidas  sábado (01) e domingo (02)  aglomeração, música alta e muito consumo de bebida alcoólica na região do posto. Um homem foi preso com uma arma

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 10:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 10:12
Guarda Municipal de Vila Velha notificou loja de conveniência de posto de gasolina
Guarda Municipal de Vila Velha notificou loja de conveniência de posto de gasolina Crédito: Divulgação/ Guarda Municipal de Vila Velha
A Guarda Municipal acabou com uma festa clandestina na loja de conveniência de um posto de combustíveis na Praia da Costa, em Vila Velha. O estabelecimento foi notificado por não respeitar os decretos estabelecidos pelo governo do Estado para o combate ao novo coronavírus. Por duas noites seguidas, na madrugada de sábado (01) e na madrugada de domingo (02), houve aglomeração nas proximidades do posto, com música alta e muita bebida alcoólica. Tudo foi registrado por câmeras de videomonitoramento da prefeitura.
Arma apreendida estava com um dos homens que participava de festa próximo a posto de gasolina em Vila Velha
Arma apreendida estava com um dos homens que participava de festa próximo a posto de gasolina em Vila Velha Crédito: Divulgação / Guarda Municipal de Vila Velha
As imagens mostram muita gente no entorno do posto de combustíveis, que fica na Avenida Carioca, próximo à Terceira Ponte. Pouco tempo depois, a Guarda Municipal de Vila Velha chega e os homens aparecem sendo revistados. Um deles foi preso com uma arma.
Na manhã de domingo (02) ainda havia muitas garrafas de bebida alcoólica na calçada ao lado do posto. De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Iuri Silva, as pessoas compravam bebida alcoólica no posto e consumiam na região. As imagens mostram a movimentação na loja de conveniência durante a festa clandestina.
"A aglomeração de pessoas, aproximadamente 70 pessoas, carro de som tocando música muito alta, pessoas consumindo bebida alcoólica. Durante a abordagem, um dos indivíduos que estava frequentando esse ambiente estava de posse de uma arma de fogo irregular. As pessoas faziam a compra das bebidas alcoólicas e vinham para cá para consumir", contou Iuri Silva à reportagem do Bom Dia ES, da TV Gazeta.
Festa clandestina foi flagrada por câmeras de segurança da prefeitura de Vila Velha
Festa clandestina foi flagrada por câmeras de segurança da prefeitura de Vila Velha Crédito: Reprodução / Vídeo
Fiscais da prefeitura notificaram a loja de conveniência. Pelo decreto do governo do Estado, a loja não poderia estar de portas abertas durante a madrugada, muito menos vendendo bebida alcoólica.
"Os decretos vigentes vedam essa comercialização. E a loja, como a gente viu nas imagens, funcionando normalmente e fazendo a venda desse tipo de material. Esse mesmo estabelecimento já foi notificado e continua a descumprir os decretos do governo por conta da Covid-19", explicou o comandante da Guarda Municipal de Vila Velha.
A reportagem da TV Gazeta tentou contato com os representantes do posto, mas as ligações não foram atendidas.

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Com informações da TV Gazeta

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