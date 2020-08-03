Guarda acaba com festa em posto de combustíveis na Praia da Costa; veja vídeo

Guarda Municipal de Vila Velha notificou loja de conveniência de posto de gasolina Crédito: Divulgação/ Guarda Municipal de Vila Velha

A Guarda Municipal acabou com uma festa clandestina na loja de conveniência de um posto de combustíveis na Praia da Costa, em Vila Velha . O estabelecimento foi notificado por não respeitar os decretos estabelecidos pelo governo do Estado para o combate ao novo coronavírus . Por duas noites seguidas, na madrugada de sábado (01) e na madrugada de domingo (02), houve aglomeração nas proximidades do posto, com música alta e muita bebida alcoólica. Tudo foi registrado por câmeras de videomonitoramento da prefeitura.

Arma apreendida estava com um dos homens que participava de festa próximo a posto de gasolina em Vila Velha Crédito: Divulgação / Guarda Municipal de Vila Velha

As imagens mostram muita gente no entorno do posto de combustíveis, que fica na Avenida Carioca, próximo à Terceira Ponte. Pouco tempo depois, a Guarda Municipal de Vila Velha chega e os homens aparecem sendo revistados. Um deles foi preso com uma arma.

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Na manhã de domingo (02) ainda havia muitas garrafas de bebida alcoólica na calçada ao lado do posto. De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Iuri Silva, as pessoas compravam bebida alcoólica no posto e consumiam na região. As imagens mostram a movimentação na loja de conveniência durante a festa clandestina.

"A aglomeração de pessoas, aproximadamente 70 pessoas, carro de som tocando música muito alta, pessoas consumindo bebida alcoólica. Durante a abordagem, um dos indivíduos que estava frequentando esse ambiente estava de posse de uma arma de fogo irregular. As pessoas faziam a compra das bebidas alcoólicas e vinham para cá para consumir", contou Iuri Silva à reportagem do Bom Dia ES, da TV Gazeta.

Festa clandestina foi flagrada por câmeras de segurança da prefeitura de Vila Velha Crédito: Reprodução / Vídeo

Fiscais da prefeitura notificaram a loja de conveniência. Pelo decreto do governo do Estado, a loja não poderia estar de portas abertas durante a madrugada, muito menos vendendo bebida alcoólica.

"Os decretos vigentes vedam essa comercialização. E a loja, como a gente viu nas imagens, funcionando normalmente e fazendo a venda desse tipo de material. Esse mesmo estabelecimento já foi notificado e continua a descumprir os decretos do governo por conta da Covid-19", explicou o comandante da Guarda Municipal de Vila Velha.

A reportagem da TV Gazeta tentou contato com os representantes do posto, mas as ligações não foram atendidas.