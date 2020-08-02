Soldado da PM reage em abordagem, atira em bandidos e amiga é baleada

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um soldado da Polícia Militar reagiu a uma abordagem criminosa enquanto conversava com amigos no bairro Soteco, em Vila Velha , às 22h40 deste sábado (1º). Uma comerciante de 32 anos que estava com o grupo foi ferida com um tiro na perna esquerda.

De acordo com a ocorrência policial, o militar, um irmão e um amigo deles marcaram um encontro com duas mulheres na Rua Angelina Leal. Ao chegarem ao local combinado, foram abordados dois homens armados.

A dupla ordenou que todos levantassem as camisas. Neste momento, o soldado anunciou que era policial e deu voz de prisão aos criminosos. Eles reagiram e atiraram em direção ao soldado e aos amigos deles. O militar revidou e disparou oito vezes contra os criminosos.

Uma das amigas do militar foi atingida. Não há informação indicando de onde teria partido o disparo que atingiu a mulher. A dupla fugiu. A comerciante baleada foi socorrida no carro do pai. Ele contou à jornalista Daniela Carla, da TV Gazeta, que levou a filha para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, localizado no mesmo município. A mulher já recebeu alta médica e passa bem.

O militar pediu reforços. A Polícia Milita r fez buscas na região, mas os bandidos não foram localizados. O carro do policial foi atingido por pelo menos um disparo na porta traseira, do lado do carona.