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Insegurança

Soldado da PM reage em abordagem, atira em bandidos e amiga é baleada

O crime aconteceu na noite deste sábado (1º) no bairro Soteco, em Vila Velha. Os criminosos não foram presos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2020 às 12:51

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 12:51

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um soldado da Polícia Militar reagiu a uma abordagem criminosa enquanto conversava com amigos no bairro Soteco, em Vila Velha, às 22h40 deste sábado (1º). Uma comerciante de 32 anos que estava com o grupo foi ferida com um tiro na perna esquerda.
De acordo com a ocorrência policial, o militar, um irmão e um amigo deles marcaram um encontro com duas mulheres na Rua Angelina Leal. Ao chegarem ao local combinado, foram abordados dois homens armados.
A dupla ordenou que todos levantassem as camisas. Neste momento, o soldado anunciou que era policial e deu voz de prisão aos criminosos. Eles reagiram e atiraram em direção ao soldado e aos amigos deles. O militar revidou e disparou oito vezes contra os criminosos. 
Uma das amigas do militar foi atingida.  Não há informação indicando de onde teria partido o disparo que atingiu a mulher. A dupla fugiu. A comerciante baleada foi socorrida no carro do pai. Ele contou à jornalista Daniela Carla, da TV Gazeta, que levou a filha para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, localizado no mesmo município. A mulher já recebeu alta médica e passa bem.
O militar pediu reforços. A Polícia Militar fez buscas na região, mas os bandidos não foram localizados. O carro do policial foi atingido por pelo menos um disparo na porta traseira, do lado do carona. 
O veículo foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde será periciado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

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