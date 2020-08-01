Médica acusada de agredir vizinhos em Vila Velha deixa a prisão

A médica de 32 anos acusada de agredir com socos um casal de vizinhos entre eles um idoso na Praia da Costa, em Vila Velha, deixou a prisão na tarde deste sábado (01). Ela vai responder ao processo em liberdade e está proibida de ter qualquer tipo de contato com os vizinhos.
Na decisão, o juiz Arion Mergár concedeu o direito a liberdade provisória, sem o pagamento de fiança, e considerou que a médica "não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita".
MÉDICA NÃO PODE PEGAR ELEVADOR COM OS VIZINHOS
Conforme determinação do juiz, a médica está proibida de sair da Grande Vitória sem prévia autorização e deve manter endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo. Ela também está proibida de "manter qualquer tipo de contato com as vítimas, inclusive por meios eletrônicos ou utilizarem o elevador no mesmo momento".
Se descumprir qualquer uma das determinações do juiz, a médica pode ter a prisão preventiva decretada.
DEFESA VAI JUNTAR PROVAS
O pedido da defesa levou em conta a pandemia do novo coronavírus, uma vez que a médica atua na linha de frente de combate à Covid-19. De acordo com a advogada Lillian Maciel, a defesa ainda não teve tempo de conversar com a médica.
"Ela está saindo do presídio neste momento, vai responder em liberdade. Tem algumas determinações para cumprir, que serão cumpridas, e não tem por que ela voltar ao presídio. Ainda não tivemos tempo de conversar com ela. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos, conversar com ela e ver o que podemos juntar de provas", afirmou a advogada.
ENTENDA O CASO
Na noite de sexta-feira (31), uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo no Parque das Castanheiras, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, quando foi chamada por moradores da Rua Luis Fernandes Reis, que informaram ouvir pedidos de socorro vindos de um edifício da região. Os militares foram até a portaria do edifício, por volta das 22h30, onde o síndico e o subsíndico relataram uma briga entre vizinhos.
Os militares contam que encontraram a médica muito alterada, xingando e batendo fortemente na porta do apartamento vizinho.
Ao perceberem a presença da polícia, os moradores da residência onde a médica batia na porta, uma mulher de 50 anos e o marido de 72 anos, conversaram com os policiais. O idoso afirmou que foi agredido por Patrícia com vários socos no rosto após reclamar que o marido dela estaria fazendo "brincadeira de mau gosto" com a esposa dele, que também afirmou ter sido agredida pela médica. O casal mostrou à polícia hematomas no rosto que teriam sido provocados pela agressão.
Os policiais afirmam, ainda, que a médica teria humilhado a equipe, dizendo que teria um parente que era Promotor de Justiça e gritando que não iria à delegacia de maneira alguma. Ainda segundo os policiais, toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do prédio.