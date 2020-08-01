Médica acusada de agredir vizinhos em Vila Velha deixa a prisão

Polícia Militar foi chamada após populares escutarem pedido de socorro vindo do prédio onde médica e vizinhos brigavam Crédito: Fernando Madeira

A médica de 32 anos acusada de agredir com socos um casal de vizinhos  entre eles um idoso na Praia da Costa, em Vila Velha, deixou a prisão na tarde deste sábado (01). Ela vai responder ao processo em liberdade e está proibida de ter qualquer tipo de contato com os vizinhos.

Na decisão, o juiz Arion Mergár concedeu o direito a liberdade provisória, sem o pagamento de fiança, e considerou que a médica "não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita".

MÉDICA NÃO PODE PEGAR ELEVADOR COM OS VIZINHOS

Conforme determinação do juiz, a médica está proibida de sair da Grande Vitória sem prévia autorização e deve manter endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo. Ela também está proibida de "manter qualquer tipo de contato com as vítimas, inclusive por meios eletrônicos ou utilizarem o elevador no mesmo momento".

Se descumprir qualquer uma das determinações do juiz, a médica pode ter a prisão preventiva decretada.

DEFESA VAI JUNTAR PROVAS

O pedido da defesa levou em conta a pandemia do novo coronavírus , uma vez que a médica atua na linha de frente de combate à Covid-19. De acordo com a advogada Lillian Maciel, a defesa ainda não teve tempo de conversar com a médica.

"Ela está saindo do presídio neste momento, vai responder em liberdade. Tem algumas determinações para cumprir, que serão cumpridas, e não tem por que ela voltar ao presídio. Ainda não tivemos tempo de conversar com ela. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos, conversar com ela e ver o que podemos juntar de provas", afirmou a advogada.

ENTENDA O CASO

Na noite de sexta-feira (31), uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo no Parque das Castanheiras, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha , quando foi chamada por moradores da Rua Luis Fernandes Reis, que informaram ouvir pedidos de socorro vindos de um edifício da região. Os militares foram até a portaria do edifício, por volta das 22h30, onde o síndico e o subsíndico relataram uma briga entre vizinhos.

Os militares contam que encontraram a médica muito alterada, xingando e batendo fortemente na porta do apartamento vizinho.

Ao perceberem a presença da polícia, os moradores da residência onde a médica batia na porta, uma mulher de 50 anos e o marido de 72 anos, conversaram com os policiais. O idoso afirmou que foi agredido por Patrícia com vários socos no rosto após reclamar que o marido dela estaria fazendo "brincadeira de mau gosto" com a esposa dele, que também afirmou ter sido agredida pela médica. O casal mostrou à polícia hematomas no rosto que teriam sido provocados pela agressão.