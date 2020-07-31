Operação Sentinela da PM cumpre 139 mandados de prisão no ES

A Polícia Militar do Espírito Santo divulgou nesta sexta-feira (31) os números da Operação Sentinela referente ao mês de julho.
Foram 190 mandados de busca e apreensão, 217 pessoas detidas e 139 mandados de prisão cumpridos, sendo 28 de homicidas. Também foram apreendidas 47 armas, 1.085 munições e 5 mil unidades de drogas.
Segundo o Coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, a Operação Sentinela teve sua primeira fase no dia 7 de maio. A operação aconteceu em 37 municípios capixabas e contou com a participação de mais de 500 policiais militares.
*Com informações da TV Gazeta