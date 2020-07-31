Justiça mantém preso motorista que matou ciclista em Vila Velha

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"É possível concluir que há fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime. Desta forma, a liberdade se mostra temerária, uma vez que ele poderia voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa"

Em decorrência do forte impacto do atropelamento, a costureira Maria de Fátima Soares, de 48 anos, morreu na hora. Junto dela, estava a filha Helen Kassia de Oliveira, de apenas 23 anos. Assim como uma amiga das duas, identificada como Gladys Mary Lecoque Ruela Machado, de 44 anos.

Ambas teriam ficado seriamente feridas e foram socorridas de ambulância para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. O estado de saúde delas não foi divulgado. Já o enterro de Maria de Fátima Soares estava previsto para acontecer durante esta tarde (31), de acordo com os familiares.