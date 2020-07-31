Justiça mantém preso motorista que matou ciclista em Vila Velha

Preso em flagrante depois de atropelar três ciclistas em Vila Velha, Gilmar Oliveira dos Santos passou por uma audiência de custódia nesta sexta-feira (31) e teve a prisão convertida em preventiva. No momento do acidente, ele estava alcoolizado e tentava fazer uma ultrapassagem pela contramão. Uma das vítimas morreu ainda no local.
A embriaguez foi constatada por meio de um teste do bafômetro que apontou a presença de 1,02 mg de álcool por litro de ar. Além disso, o motorista carregava um pino de cocaína e já possuía antecedentes criminais. Todas as informações constam na decisão da juíza Raquel de Almeida Valinho.
"É possível concluir que há fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime. Desta forma, a liberdade se mostra temerária, uma vez que ele poderia voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa"
Logo após o acidente nessa quinta-feira (30), a Polícia Militar informou que o motorista de 39 anos teria tentado fugir, mas acabou impedido pelas pessoas que estavam no local. Depois da chegada das autoridades, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado por homicídio e duas tentativas de homicídio.
MÃE MORREU E FILHA FICOU FERIDA
Em decorrência do forte impacto do atropelamento, a costureira Maria de Fátima Soares, de 48 anos, morreu na hora. Junto dela, estava a filha Helen Kassia de Oliveira, de apenas 23 anos. Assim como uma amiga das duas, identificada como Gladys Mary Lecoque Ruela Machado, de 44 anos.
Ambas teriam ficado seriamente feridas e foram socorridas de ambulância para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. O estado de saúde delas não foi divulgado. Já o enterro de Maria de Fátima Soares estava previsto para acontecer durante esta tarde (31), de acordo com os familiares.
O ACIDENTE
Veja fotos do acidente na Rua Guaraná, em Vila Velha
O atropelamento aconteceu por volta das 12h. Enquanto as três mulheres andavam de bicicleta, o motorista tentou ultrapassar uma motoneta, invadiu a contramão da Rua Guaraná e colidiu de frente com as vítimas. O local do acidente fica entre os bairros Rio Marinho e Vale Encantado, em Vila Velha.