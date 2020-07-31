Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prisão preventiva

Justiça mantém preso motorista que matou ciclista em Vila Velha

Gilmar Oliveira dos Santos teve a liberdade negada em audiência de custódia; na quinta-feira (29), ele dirigiu alcoolizado e atropelou três mulheres; uma delas morreu na hora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 14:36

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 14:36

Preso em flagrante depois de atropelar três ciclistas em Vila Velha, Gilmar Oliveira dos Santos passou por uma audiência de custódia nesta sexta-feira (31) e teve a prisão convertida em preventiva. No momento do acidente, ele estava alcoolizado e tentava fazer uma ultrapassagem pela contramão. Uma das vítimas morreu ainda no local.
A embriaguez foi constatada por meio de um teste do bafômetro que apontou a presença de 1,02 mg de álcool por litro de ar. Além disso, o motorista carregava um pino de cocaína e já possuía antecedentes criminais. Todas as informações constam na decisão da juíza Raquel de Almeida Valinho.
"É possível concluir que há fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime. Desta forma, a liberdade se mostra temerária, uma vez que ele poderia voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa"
Raquel de Almeida Valinho - Juíza da audiência de custódia
Logo após o acidente nessa quinta-feira (30), a Polícia Militar informou que o motorista de 39 anos teria tentado fugir, mas acabou impedido pelas pessoas que estavam no local. Depois da chegada das autoridades, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado por homicídio e duas tentativas de homicídio.

MÃE MORREU E FILHA FICOU FERIDA

Helen Kassia de Oliveira (23 anos) e a mãe Maria de Fátima Soares (48 anos), que morreu no acidente Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Em decorrência do forte impacto do atropelamento, a costureira Maria de Fátima Soares, de 48 anos, morreu na hora. Junto dela, estava a filha Helen Kassia de Oliveira, de apenas 23 anos. Assim como uma amiga das duas, identificada como Gladys Mary Lecoque Ruela Machado, de 44 anos.
Ambas teriam ficado seriamente feridas e foram socorridas de ambulância para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. O estado de saúde delas não foi divulgado. Já o enterro de Maria de Fátima Soares estava previsto para acontecer durante esta tarde (31), de acordo com os familiares.

O ACIDENTE

Veja fotos do acidente na Rua Guaraná, em Vila Velha

O atropelamento aconteceu por volta das 12h. Enquanto as três mulheres andavam de bicicleta, o motorista tentou ultrapassar uma motoneta, invadiu a contramão da Rua Guaraná e colidiu de frente com as vítimas. O local do acidente fica entre os bairros Rio Marinho e Vale Encantado, em Vila Velha.

Veja Também

Minutos depois do crime, polícia prende suspeitos de assassinato no ES

Criminosos voltam a colocar fogo em ônibus, desta vez na Serra

Operação do MPES com a PM prende 28 criminosos na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados