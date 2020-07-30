Motorista na contramão atropela e mata mulher em Vila Velha

Também presente na ocorrência, a Guarda Civil Municipal afirmou que o condutor estaria trafegando na contramão da Rua Guaraná, quando atingiu as vítimas. Duas delas foram socorridas de ambulância e a outra, identificada como Maria de Fátima Soares (48 anos), morreu ainda no local, que fica entre os bairros Rio Marinho e Vale Encantando.

