Motorista na contramão atropela e mata mulher em Vila Velha

Uma mulher morreu e outras duas ficaram feridas, ao serem atropeladas por um carro, enquanto andavam de bicicleta, no início da tarde desta quinta-feira (30), em Vila Velha. Após o acidente, o motorista do veículo tentou fugir, mas acabou impedido pelas pessoas que estavam no local. As informações são da Polícia Militar.
Também presente na ocorrência, a Guarda Civil Municipal afirmou que o condutor estaria trafegando na contramão da Rua Guaraná, quando atingiu as vítimas. Duas delas foram socorridas de ambulância e a outra, identificada como Maria de Fátima Soares (48 anos), morreu ainda no local, que fica entre os bairros Rio Marinho e Vale Encantando.
O motorista Gilmar Oliveira dos Santos, de 39 anos, acabou conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha. Submetido a um teste de bafômetro, o resultado deu positivo para o consumo de álcool. Por meio de nota, a Polícia Civil informou apenas que a ocorrência ainda está em andamento.