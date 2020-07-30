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Acidente fatal

Motorista na contramão atropela e mata mulher em Vila Velha

A vítima, que morreu no local, estava de bicicleta. Outras duas ciclistas também foram atropeladas

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 15:28
Acidente fatal aconteceu na Rua Guaraná, entre os bairros Rio Marinho e Vale Encantando, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha
Uma mulher morreu e outras duas ficaram feridas, ao serem atropeladas por um carro, enquanto andavam de bicicleta, no início da tarde desta quinta-feira (30), em Vila Velha. Após o acidente, o motorista do veículo tentou fugir, mas acabou impedido pelas pessoas que estavam no local. As informações são da Polícia Militar.
Também presente na ocorrência, a Guarda Civil Municipal afirmou que o condutor estaria trafegando na contramão da Rua Guaraná, quando atingiu as vítimas. Duas delas foram socorridas de ambulância e a outra, identificada como Maria de Fátima Soares (48 anos), morreu ainda no local, que fica entre os bairros Rio Marinho e Vale Encantando.
Acidente matou uma ciclista e deixou outras duas feridas em Vila Velha
Acidente aconteceu por volta das 12h15 e chamou a atenção de pessoas que estavam pelo local Crédito: Telespectador | TV Gazeta
O motorista Gilmar Oliveira dos Santos, de 39 anos, acabou conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha. Submetido a um teste de bafômetro, o resultado deu positivo para o consumo de álcool. Por meio de nota, a Polícia Civil informou apenas que a ocorrência ainda está em andamento.

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