Motorista de ônibus incendiado no ES: 'Avisaram que era uma represália'

Ônibus é incendiado em Itacibá Crédito: Internauta

O ataque aconteceu pro volta da 1h30. Quatro homens armados estavam em um carro e atravessaram o veículo na frente do ônibus, na conhecida Alameda da Frincasa, obrigando o motorista rodoviário a parar o coletivo.

O motorista do ônibus de 46 anos, e que atua na área há 19, contou que os bandidos saíram do carro e subiram no ônibus com galões de combustível.

"Não falaram muita coisa. Só avisaram que era uma represália ao Estado e que não era um assalto. Só uma represália. A gente fica muito assustado, com medo. Nunca passei por isso antes", lembra o motorista, que não foi identificado pela reportagem por questões de segurança.

Os criminosos deixaram no local um bilhete manuscrito, assinado como "sistema carcerário capixaba", reclamando das condições nas unidades prisionais e afirmando que os ataques a ônibus "vão acontecer todos os dias" se as visitas não voltarem nos presídios do Espírito Santo. "Chega humilhações, muitas torturas, cadê a Justiça?" era uma das frases deixadas no bilhete.

Ônibus é incendiado em Itacibá e suspeitos deixam bilhete reclamando de prs Crédito: Internauta

Apesar de não ter sido um assalto, um dos passageiros, que também é funcionário da empresa de ônibus, ficou no prejuízo: os bandidos pegaram o celular dele e jogaram no ônibus para ser queimado também. "Acho que provavelmente para atrasar a nossa ligação para a Polícia", acredita o motorista de ônibus.

Segundo a Polícia Civil , o ataque em Cariacica seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DRCCTP), para identificar os suspeitos envolvidos.

Procurada pela reportagem, a Secretaria da Justiça (Sejus) , que administra os presídios capixabas, reafirmou que a suspensão das visitas íntimas e sociais, até pelo menos o dia 31 de julho, é um das medidas de prevenção e controle da doença. "A mudança no procedimento é analisada de acordo com o cenário e de forma gradativa a fim de preservar a saúde de todos os envolvidos no sistema prisional", destacou a pasta.