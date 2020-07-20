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Homem armado obriga motorista a descer e coloca fogo em ônibus do Transcol em Viana

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o ataque ao coletivo aconteceu no bairro Ipanema e o veículo ficou completamente destruído
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 10:42

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 10:42

Ônibus foi incendiado em Viana
Ônibus foi incendiado em Viana Crédito: Internauta
Um ônibus do Transcol foi incendiado em Viana na manhã desta segunda-feira (20), de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu no bairro Ipanema e o veículo ficou completamente destruído.
Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado na manhã desta segunda-feira (20), para atender uma ocorrência de incêndio a coletivo no bairro Ipanema, em Viana. Não há relato de feridos, mas a ocorrência ainda está em andamento.
Ônibus incendiado em Viana
Ônibus incendiado em Viana Crédito: Reprodução
As informações iniciais dão conta de que um homem armado invadiu o ônibus, entregou um cartaz ao motorista, jogou gasolina no coletivo, ateou fogo e fugiu. A viatura dos Bombeiros se deslocou até a região.  
Antes de incendiar o ônibus em Viana, o criminoso entregou um cartaz ao motorista que dizia que o ataque era uma represália
Antes de incendiar o ônibus em Viana, o criminoso entregou um cartaz ao motorista que dizia que o ataque era uma represália Crédito: Internauta
Antes de incendiar o veículo, o homem teria entregado um cartaz ao motorista que dizia que o ataque era uma represália aos maus tratos dentro dos presídios capixabas. O cartaz, assinado como "sistema prisional capixaba", também pedia o retorno das visitas aos presídios, suspensas desde março por causa da pandemia de coronavírus. Veja vídeo:
Por nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou "que atua em consonância com a Lei de Execuções Penais, sempre pautada em preservar os direitos da pessoa humana. Denúncias de agressão cometida nas unidades podem ser encaminhadas à Corregedoria para devida apuração dos fatos".
A Sejus esclareceu ainda que "em decorrência da pandemia do novo Coronavírus, estabeleceu medidas de prevenção e controle da doença em todas as unidades, incluindo a suspensão das visitas íntimas e sociais até o dia 31 de julho. A mudança no procedimento é analisada de acordo com o cenário e de forma gradativa a fim de preservar a saúde de todos os envolvidos no sistema prisional", informou na nota.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) foi demandada para se posicionar sobre o ataque e assim que houver retorno este texto será atualizado.
Mais informações em instantes

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