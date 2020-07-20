Ônibus incendiado em Viana Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Suspeito de atear fogo em ônibus em Viana é preso pela PM

O detido foi identificado pela PM como Paulo Henrique Barbosa dos Santos, de 18 anos. Ele foi preso em casa, no bairro Primavera, também em Viana, e conduzido para a Delegacia Patrimonial.

Material apreendido com suspeito de atear fogo em ônibus em Viana

O caso aconteceu no bairro Ipanema e o veículo ficou completamente destruído. Além dessa ocorrência em Viana, o Corpo de Bombeiros divulgou, nas redes sociais, outro crime similar, desta vez em Cariacica.

Sobre a ocorrência em Viana, a corporação informou que dois indivíduos em uma moto realizaram dois disparos de arma de fogo. Em seguida, eles atearam fogo no ônibus do Transcol que estava no ponto final. O incêndio atingiu uma residência e um poste de energia. Ninguém ficou ferido.

As informações iniciais dão conta de que o homem armado invadiu o ônibus, entregou um cartaz ao motorista, jogou gasolina no coletivo, ateou fogo e fugiu. A viatura dos Bombeiros se deslocou até a região.

Antes de incendiar o ônibus em Viana, o criminoso entregou um cartaz ao motorista que dizia que o ataque era uma represália Crédito: Internauta

Na segunda ocorrência, a dinâmica foi parecida, de acordo com a publicação. Na postagem, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio na linha 753, no bairro Roda Dágua, em Cariacica, aconteceu também no ponto final. E, assim como em Viana, dois homens chegaram em uma moto, sendo que o ocupante na garupa estava armado. O incêndio foi combatido e não há relato de feridos. Uma guarnição dos Bombeiros esteve no local com apoio da Polícia Militar.

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