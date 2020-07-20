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Portando uma pistola

Suspeito de atear fogo em ônibus em Viana é preso pela PM

O incêndio atingiu uma residência e um poste de energia; suspeito foi preso em casa, no bairro Primavera, também em Viana, e conduzido para a Delegacia Patrimonial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 15:25

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 15:25

Ônibus incendiado em Viana
Ônibus incendiado em Viana Crédito: Reprodução
Suspeito de atear fogo em ônibus em Viana é preso pela PM
Um dos suspeitos de atear fogo em um ônibus do Sistema Transcol em Viana na manhã desta segunda-feira (20) foi preso pela Polícia Militar já nesta tarde. Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre .9mm austríaca, possivelmente a que foi usada para obrigar o motorista do coletivo a sair do veículo antes que o ônibus fosse incendiado
O detido foi identificado pela PM como Paulo Henrique Barbosa dos Santos, de 18 anos. Ele foi preso em casa, no bairro Primavera, também em Viana, e conduzido para a Delegacia Patrimonial.

Material apreendido com suspeito de atear fogo em ônibus em Viana

O caso aconteceu no bairro Ipanema e o veículo ficou completamente destruído. Além dessa ocorrência em Viana, o Corpo de Bombeiros divulgou, nas redes sociais, outro crime similar, desta vez em Cariacica.
Sobre a ocorrência em Viana, a corporação informou que dois indivíduos em uma moto realizaram dois disparos de arma de fogo. Em seguida, eles atearam fogo no ônibus do Transcol que estava no ponto final. O incêndio atingiu uma residência e um poste de energia. Ninguém ficou ferido.

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As informações iniciais dão conta de que o homem armado invadiu o ônibus, entregou um cartaz ao motorista, jogou gasolina no coletivo, ateou fogo e fugiu. A viatura dos Bombeiros se deslocou até a região.
Antes de incendiar o ônibus em Viana, o criminoso entregou um cartaz ao motorista que dizia que o ataque era uma represália
Antes de incendiar o ônibus em Viana, o criminoso entregou um cartaz ao motorista que dizia que o ataque era uma represália Crédito: Internauta
Na segunda ocorrência, a dinâmica foi parecida, de acordo com a publicação. Na postagem, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio na linha 753, no bairro Roda Dágua, em Cariacica, aconteceu também no ponto final. E, assim como em Viana, dois homens chegaram em uma moto, sendo que o ocupante na garupa estava armado. O incêndio foi combatido e não há relato de feridos. Uma guarnição dos Bombeiros esteve no local com apoio da Polícia Militar.

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