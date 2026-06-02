Seleção brasileira desembarca nos EUA e faz primeiro treino à tarde





Ao descer do avião o técnico italiano Carlo Ancelotti assegurou a jornalistas que a Amarelinha está apta a enfrentar as melhores seleções do mundo.

A seleção brasileira masculina de futebol desembarcou na manhã deste terça-feira (2) no aeroporto de Newark, na cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde disputará a primeira fase da Copa do Mundo. A comitiva seguiu direto para o Hotel The Ridge, na própria cidade.