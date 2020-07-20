O secretário de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, condenou o foguetório na noite deste domingo (19), em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Secretário quer saber se ordens para queimas de fogos partem de presídios no ES

Bairros de Vitória mais uma vez presenciaram foguetórios na noite deste domingo (19) e o secretário Alexandre Ramalho, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), prometeu intensificar a identificação dos responsáveis por ordenar o "show pirotécnico", inclusive com a suspeita de que as ordens partam de detentos do sistema prisional capixaba.

Em entrevista ao programa ES1, da TV Gazeta, o secretário da Sesp, coronel Alexandre Ramalho, mostrou-se incomodado com a possibilidade de presos estarem se comunicando com pessoas dos respectivos bairros.

"Temos que avaliar até que ponto ainda que um indivíduo preso tem influência dentro da comunidade e como isso acontece. Precisamos saber ainda qual o meio de comunicação está sendo socializado desse indivíduo com o local onde ele possui uma liderança criminosa", destacou Ramalho.

no começo do mês, houve uma grande queima de fogos para comemorar aniversário de um traficante no Bairro da Penha Crédito: Internauta

Sem saber a origem das ordens, o chefe da Sesp reforçou que as forças de segurança do Estado tentarão pôr fim à comunicação existente entre detentos para evitar novos ataques e também foguetórios.

"Continuaremos trabalhando com inteligência, principalmente focando na ligação de um indivíduo preso com sua comunidade local", disse o secretário.

QUEIMA DE FOGOS

Recorrentes na capital capixaba, os foguetórios amedrontam moradores dos próprios bairros e também de locais próximos. O último, durou cerca de 15 minutos. O coronel Ramalho condicionou esses episódios à falta de controle na comercialização desse material como empecilho nos trabalhos investigativos.

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Impedir a realização dos fogos é uma coisa muito difícil, porque a venda fogos de artifícios não são proibidas, então fica mais difícil identificar o local e o momento que irão soltá-los", salientou.

Por fim, o chefe de segurança pública enalteceu o trabalho desempenhado pela Polícia Militar, que, após denúncias, conseguiu interromper duas festas conhecidas como "Baile do Mandela", em Gurigica e São Benedito, e ainda impediu outra que ocorreria no Bairro da Penha.

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