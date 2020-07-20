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Foguetório

Queima de fogos chama atenção em Vitória; aniversário de traficante é citado

Internautas utilizaram as redes sociais para comentar sobre os barulhos, também de tiros, na noite deste domingo (19) em diferentes bairros da Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2020 às 21:20

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 21:20

Barulhos de fogos de artifício e até de tiros foram ouvidos por moradores de Vitória na noite desde domingo (19)
Barulhos de fogos de artifício e até de tiros foram ouvidos por moradores de Vitória na noite desde domingo (19) Crédito: Internauta
Moradores de bairros como Bento Ferreira e Santa Lúcia, em Vitória, relataram barulhos intensos de fogos de artifício e até de tiros que teriam sido disparados em morros da região durante a noite deste domingo (19). Internautas também utilizaram as redes sociais para comentar o episódio. Algumas postagens referem-se ao aniversário de um traficante.
A Secretaria do Estado de Segurança Pública (Sesp) informou que monitora o tráfico de drogas na região do Bairro da Penha e citou que realiza operações no local que culminaram na prisão de lideranças criminonsas do local.
A nota da Sesp ressalta que os motivos para a queima de fogos desta noite não foram confirmados. A pasta ainda explica que um traficante da região que supostamente faz aniversário neste domingo está preso desde 2019. 
Nas redes sociais, os internautas citaram que ouviram o barulho tanto de fogos de artifício quanto de disparos. Alguns relataram se assustar com o forte som e com a quantidade de explosivos utilizados. Outros posts fazem referência ao aniversário de uma das lideranças do tráfico de drogas da região, com palavras como "paizão" e "liberdade", mas sem citar nomes.
Outros internautas registraram, em diferentes bairros de Vitória, os fogos de artifício e barulhos de disparos de armas de fogo.
Não é a primeira vez que o intenso disparo de fogos é utilizado para, supostamente, comemorar o aniversário de traficantes em Vitória. No último dia 2, algo semelhante ocorreu. No ano passado, ainda em julho, também.
Confira a nota da Secretaria de Estado da Segurança Pública na íntegra:
A Secretaria da Segurança Pública informa que monitora todo o tráfico de drogas na região do Bairro da Penha, em Vitoria, e adjacências, realizando operações frequentes que culminaram na prisão de lideranças criminosas que atuavam na comunidade. O trabalho continuará sendo feito e o Estado tem buscado medidas para controle da venda e distribuição de fogos de artifício, com a sanção, por parte do governador Renato Casagrande, da lei 11.150, que buscará criar um banco de dados de quem adquire esse material, que só poderá comprar mediante identificação. Cabe ressaltar que não há confirmação dos motivos que levaram à utilização desses foguetes na data de ontem, mas o referido traficante está preso desde 2019, pagando pelos crimes que cometeu, no sistema penitenciário.

LEI PARA OBRIGAR CADASTRO NA COMPRA DE FOGOS

Em junho, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou um projeto de lei que determina que lojas que comercializem fogos de artifício e explosivos identifiquem os clientes através de um cadastro e enviem as informações para as polícias Civil e Militar. O objetivo é intensificar fiscalização do uso dos materiais pelo tráfico de drogas.

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