Queima de fogos chama atenção em Vitória; aniversário de traficante é citado

Barulhos de fogos de artifício e até de tiros foram ouvidos por moradores de Vitória na noite desde domingo (19) Crédito: Internauta

Moradores de bairros como Bento Ferreira e Santa Lúcia, em Vitória , relataram barulhos intensos de fogos de artifício e até de tiros que teriam sido disparados em morros da região durante a noite deste domingo (19). Internautas também utilizaram as redes sociais para comentar o episódio. Algumas postagens referem-se ao aniversário de um traficante.

A Secretaria do Estado de Segurança Pública (Sesp) informou que monitora o tráfico de drogas na região do Bairro da Penha e citou que realiza operações no local que culminaram na prisão de lideranças criminonsas do local.

A nota da Sesp ressalta que os motivos para a queima de fogos desta noite não foram confirmados. A pasta ainda explica que um traficante da região que supostamente faz aniversário neste domingo está preso desde 2019.

Nas redes sociais, os internautas citaram que ouviram o barulho tanto de fogos de artifício quanto de disparos. Alguns relataram se assustar com o forte som e com a quantidade de explosivos utilizados. Outros posts fazem referência ao aniversário de uma das lideranças do tráfico de drogas da região, com palavras como "paizão" e "liberdade", mas sem citar nomes.

Outros internautas registraram, em diferentes bairros de Vitória, os fogos de artifício e barulhos de disparos de armas de fogo.

tá tendo tanto tiro aq no bairro mds — isa? (@isasinoa) July 19, 2020

Mano tão soltando umas rajadas de fogos muito sinistra no morro que tem sei lá onde aqui em Vix e eu nunca escutei tantos fogos assim e eu estou com medo kkkk — natrouxa (@rodriguesd_nati) July 19, 2020

Aniversário do paizão??, liberdade ?? — JOTA ? ?? (@2eneHB_) July 19, 2020

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Confira a nota da Secretaria de Estado da Segurança Pública na íntegra:

A Secretaria da Segurança Pública informa que monitora todo o tráfico de drogas na região do Bairro da Penha, em Vitoria, e adjacências, realizando operações frequentes que culminaram na prisão de lideranças criminosas que atuavam na comunidade. O trabalho continuará sendo feito e o Estado tem buscado medidas para controle da venda e distribuição de fogos de artifício, com a sanção, por parte do governador Renato Casagrande, da lei 11.150, que buscará criar um banco de dados de quem adquire esse material, que só poderá comprar mediante identificação. Cabe ressaltar que não há confirmação dos motivos que levaram à utilização desses foguetes na data de ontem, mas o referido traficante está preso desde 2019, pagando pelos crimes que cometeu, no sistema penitenciário.

LEI PARA OBRIGAR CADASTRO NA COMPRA DE FOGOS