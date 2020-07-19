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Sul do Estado

Irmão de prefeito do ES é detido por andar armado na rua

O caso aconteceu em Itaipava, litoral do município de Itapemirim. O irmão do prefeito do município, André Peçanha, foi detido pela PM após acionamento de um casal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2020 às 16:14

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 16:14

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Polícia Militar foi acionada por um casal e encontrou a pistola num coldre e também um carregador com munição Crédito: Fernando Madeira
O irmão do prefeito de Itapemirim André Peçanha foi detido na localidade de Itaipava, no município de Itapemirim, Sul do Estado, com uma pistola glock, calibre 380, na manhã deste domingo (19). Ele foi liberado após pagar fiança no final da tarde. 
André é irmão de Thiago Peçanha (PSDB), à frente da administração do município desde 2016.
De acordo com informações da Polícia Militar, um casal teria acionado a PM por ter se sentido ameaçado por André, que estava armado e circulava pela Avenida Itapemirim de buggy. 
Ao ser abordado, os policiais encontraram a pistola num coldre e também um carregador com 10 munições. Aos militares, André disse que o casal havia feito gestos de ameaça contra ele enquanto passeava com o filho menor de idade e, por esta razão, teria se colocado em posição de defesa com a arma.
André apresentou aos policiais o registro da pistola, mas mesmo assim foi conduzido à delegacia por não possuir permissão para circular com  a arma. 
O  irmão do prefeito e o casal foram levados para a Delegacia Regional de Itapemirim, onde foram ouvidos. O delegado de plantão, Thiago Viana, autuou André por porte ilegal de arma de fogo. 
Foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 1.045, paga por volta das 16h30. André foi liberado após o pagamento. 
A equipe de reportagem também tentou localizar o advogado de André, mas até o momento não obtivemos sucesso.  A assessoria da prefeitura de Itapemirim também foi acionada e se pronunciou por meio de nota: 
"Esse é assunto que desconhecemos. A prefeitura é responsável por assuntos institucionais, relativos à administração pública do município de Itapemirim. Quaisquer outros temas ou situações que não tenham vínculo com a municipalidade são de desconhecimento da prefeitura e, portanto, devem ser esclarecidos pelos próprios particulares nas esferas competentes, como ocorre com todo cidadão comum no Estado Democrático de Direito", expressou. 

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