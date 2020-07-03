Covid-19: Itapemirim distribui kit com cloroquina para quem tem sintoma

A prefeitura de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, está distribuindo os kits Covid -19 para pacientes com sintomas do novo coronavírus. As embalagens contém azitromicina, zinco, ivermectina e hidro?xido de cloroquina. Itapemirim é um dos municípios do Estado que decidiu adotar o uso dos remédios, mesmo não tendo ainda comprovações científicas da eficácia no tratamento do novo coronavírus.
Segundo a prefeitura, os kits estão disponíveis desde quinta-feira (02), nas unidades de saúde de Sentinelas da Vila e de Itaipava. Para receber o kit, de acordo com a secretaria de Saúde do município, o paciente deve procurar uma das unidades.
Todos que apresentarem si?ndrome gripal e que se enquadrarem no protocolo de diagno?stico para Covid-19 passara?o por avaliac?a?o cli?nica com um me?dico e realizara?o, no pro?prio local, o exame necessa?rio para o diagno?stico da doenc?a. A conduta que sera? seguida pela equipe me?dica, como teste ra?pido, solicitac?a?o do exame Swab, encaminhamento para internac?a?o ou apenas orientac?a?o para cumprimento de isolamento social, sera? adotada apo?s a avaliac?a?o de cada paciente, divulgou a prefeitura.
Após a prescric?a?o me?dica do kit, o paciente saira? com os medicamentos para tratamento do vi?rus. O paciente, ainda segundo a prefeitura, tem a escolha na?o usar os medicamentos, mas, caso queira receber, assinara? um termo de responsabilidade e autorizac?a?o. Os atendimentos sa?o realizados diariamente, inclusive nos fins de semana e feriados, das 7h a?s 19h.
Itapemirim contabiliza nesta sexta-feira (03), segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 532 casos da Covid-19. Destes, 403 estão curados e 30 pessoas morreram por conta da doença.