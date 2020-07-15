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Crime

Suspeito de assassinar sobrinha é preso em Cachoeiro de Itapemirim

Motivação do crime, segundo a polícia, está ligada ao relacionamento sexual que o suspeito afirma que mantinha com a vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 18:36

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 18:36

Pátio da delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim
Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Marcel Alves
Um homem de 27 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, suspeito de assassinar a sobrinha de 20 anos. O detido era casado com a tia da vítima. A motivação do crime, segundo a polícia, está ligada ao relacionamento sexual que o suspeito afirma que mantinha com a vítima.
O crime aconteceu no dia 11 de junho. O corpo da vítima foi encontrado no Rio Itapemirim, na localidade de Monte Líbano, interior do município.O corpo foi encontrado três dias após a família identificar a jovem como desaparecida. Um popular passou pelo local, viu o corpo e acionou a polícia. Iniciamos as investigações e conseguimos localizar onde ele estava escondido, explicou o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Felipe Vivas.

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O suspeito foi preso quando saía da casa da irmã, localizada no bairro São Lucas, em Cachoeiro. Após a prisão, ele afirmou que mantinha relações sexuais com a jovem, mas negou qualquer conexão com o homicídio. Os exames periciais revelaram que a jovem foi morta por asfixia, informou o delegado.
O homem foi detido pelo crime de homicídio qualificado e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI), onde permanece à disposição da Justiça.

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