Polícia encontra corpo de mulher com sinais de violência em Boa Esperança

Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (15), no Centro de Boa Esperança, na Região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, aparentemente a vítima foi morta a pedradas. Nenhum suspeito de envolvimento no crime foi localizado.
De acordo com informações iniciais da PM, militares foram acionados ao local para verificar uma ocorrência de homicídio. O corpo da vítima foi encontrado com sinais de violência em um local conhecido como "antiga farinheira". A área onde o corpo foi encontrado foi isolada e a perícia da Polícia Civil acionada.
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento. O corpo da mulher será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser liberado pelos familiares e para realizar o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.