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Violência

Polícia encontra corpo de mulher com sinais de violência em Boa Esperança

O corpo da vítima foi encontrado na manhã desta quarta-feira (15), no Centro da cidade, e a Polícia Militar afirmou que aparentemente a mulher foi morta a pedradas. O local foi isolado e a perícia da Polícia Civil foi acionada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 13:38

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 13:38

Data: 19/01/2020 - ES - Linhares - Homem é preso após agredir e jogar o próprio tio do 3º andar de prédio em Colatina
O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Leonardo Goliver
Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (15), no Centro de Boa Esperança, na Região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, aparentemente a vítima foi morta a pedradas. Nenhum suspeito de envolvimento no crime foi localizado.
De acordo com informações iniciais da PM, militares foram acionados ao local para verificar uma ocorrência de homicídio. O corpo da vítima foi encontrado com sinais de violência em um local conhecido como "antiga farinheira". A área onde o corpo foi encontrado foi isolada e a perícia da Polícia Civil acionada.

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Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento. O corpo da mulher será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser liberado pelos familiares e para realizar o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.

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