Homem é preso suspeito de esfaquear a companheira em Sooretama

Segundo a Polícia Civil, durante o depoimento na Delegacia Regional em Linhares, o suspeito confessou o crime e a motivação Crédito: Leonardo Goliver

Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (14), no Centro de Sooretama , na Região Norte do Espírito Santo . Segundo a polícia, ele é suspeito de esfaquear a própria companheira que, no momento da prisão, tentou retirar a acusação.

O crime aconteceu no dia 4 de maio deste ano. Na ocasião, o suspeito teria tido uma crise de ciúmes e acabou ferindo a vítima. O suspeito efetuou um golpe de faca nas costas da companheira. Segundo o que foi apurado, após o esfaqueamento, o objeto acabou partindo ao meio e uma parte ficou encravada no corpo da vítima. Ela foi socorrida e resistiu aos ferimentos, comentou o chefe da 16ª Delegacia Regional, delegado Fabrício Lucindo.

Após o crime, policiais da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Linhares e Sooretama iniciaram as diligências. Com o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, os policiais foram em busca do suspeito.

Nesta terça-feira (14), o suspeito foi localizado e preso. Segundo o delegado, a própria vítima tentou retirar a queixa contra o companheiro.

"Realizamos investigações em busca da localização dele e, para a nossa surpresa, o agressor e a vítima se reconciliaram e estavam morando juntos. A vítima tentou retirar a queixa, mas como se trata de uma ação penal pública, que não depende da vontade da vítima, o suspeito continuará preso" Fabrício Lucindo - Chefe da 16ª Delegacia Regional