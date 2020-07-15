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Homem é preso suspeito de esfaquear a companheira em Sooretama

Segundo  informações da Polícia Civil, no momento do cumprimento do mandado de prisão, a vítima tentou retirar a queixa para evitar que o suspeito fosse detido

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 11:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 11:44
Data: 27/11/2019 - ES - Linhares - Delegacia Regional de Linhares
Segundo a Polícia Civil, durante o depoimento na Delegacia Regional em Linhares, o suspeito confessou o crime e a motivação  Crédito: Leonardo Goliver
Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (14), no Centro de Sooretama, na Região Norte do Espírito Santo. Segundo a polícia, ele é suspeito de esfaquear a própria companheira que, no momento da prisão, tentou retirar a acusação.
O crime aconteceu no dia 4 de maio deste ano. Na ocasião, o suspeito teria tido uma crise de ciúmes e acabou ferindo a vítima. O suspeito efetuou um golpe de faca nas costas da companheira. Segundo o que foi apurado, após o esfaqueamento, o objeto acabou partindo ao meio e uma parte ficou encravada no corpo da vítima. Ela foi socorrida e resistiu aos ferimentos, comentou o chefe da 16ª Delegacia Regional, delegado Fabrício Lucindo.
Após o crime, policiais da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Linhares e Sooretama iniciaram as diligências. Com o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, os policiais foram em busca do suspeito.

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Nesta terça-feira (14), o suspeito foi localizado e preso. Segundo o delegado, a própria vítima tentou retirar a queixa contra o companheiro.
"Realizamos investigações em busca da localização dele e, para a nossa surpresa, o agressor e a vítima se reconciliaram e estavam morando juntos. A vítima tentou retirar a queixa, mas como se trata de uma ação penal pública, que não depende da vontade da vítima, o suspeito continuará preso"
Fabrício Lucindo - Chefe da 16ª Delegacia Regional
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi ouvido na delegacia e confessou o crime e a motivação. Ele foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares (PRL).

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