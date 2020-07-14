Polícia Civil prende suspeito de participar de ataque na Vila Rubim

Moradores de rua foram baleados na Rua Consultor Vitorino Teixeira, na Vila Rubim Crédito: Natalia Devens

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) da Polícia Civil informou que prendeu, nesta terça-feira (14), em Cariacica, um homem suspeito de envolvimento no ataque armado a pessoas na Vila Rubim, no Centro de Vitória , que aconteceu em março deste ano. Na ocasião, segundo a polícia, duas pessoas morreram e pelo menos oito ficaram feridas.

A Polícia Civil informou também que a prisão foi efetuada através de um mandado contra o suspeito. Mais detalhes serão repassados em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (15).

ENTENDA O CASO

Criminosos armados em duas motos atiraram em nove pessoas na Vila Rubim, em Vitória, no início da tarde do dia 15 de março deste ano. Os feridos estavam na rua Construtor Vitorino Teixeira, atrás de um supermercado, conhecida pelo intenso consumo de crack e pessoas em situação de rua.

Nas imagens, flagradas por uma câmera de videomonitoramento , é possível ver as pessoas correndo, enquanto quatro homens passam em duas motos efetuando vários disparos.