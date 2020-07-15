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Apreensão

Polícia apreende quase 40 quilos de drogas em uma casa, em Guarapari

Policiais abordaram um homem de moto no bairro Muquiçaba e com ele encontrou cerca de 1 kg de maconha. O suspeito confessou ser o dono da droga e que havia mais entorpecentes em uma residência na mesma cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 14:40

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 14:40

Além das drogas, a polícia ainda apreendeu uma balança de precisão e quase R$ 2 mil em espécie
Além das drogas, a polícia ainda apreendeu uma balança de precisão e quase R$ 2 mil em espécie Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar, de Guarapari, apreenderam quase 40 quilos de drogas com dois homens no bairro Muquiçaba, na tarde desta terça-feira. (14). Durante patrulhamento, os militares abordaram um indivíduo em atitude suspeita, que trafegava em uma motocicleta. Após verificação, foi encontrado, dentro de uma bolsa que ele carregava, um tablete de maconha de aproximadamente 1kg.

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O suspeito afirmou que comprou a droga para revender em uma casa, no bairro Santa Mônica, na mesma cidade. Diante das informações, os policiais prosseguiram para o endereço indicado e abordaram um segundo suspeito. Ambos confessaram ter escondido materiais ilícitos dentro da casa, momento em que foi feita a revista no local, sendo encontrados outros 46 tabletes e 28 buchas da mesma substância, pesando 37,2kg.
Além disso, 26 papelotes de cocaína, 16 pedras de crack, dois comprimidos de ecstasy, duas buchas de haxixe, uma balança de precisão, quatro aparelhos celulares e R$ 1,9 mil em espécie também foram apreendidos. 

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Todos os materiais apreendidos e os dois indivíduos foram encaminhados à Delegacia Regional de Guarapari. A Polícia Civil informa que os suspeitos de 27 e 30 anos, foram conduzidos à delegacia, autuados em flagrante por tráfico de drogas, e posteriormente encaminhados para o Centro de Detenção Provisória do município.

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