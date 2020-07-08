Empresário que comprou supermercado de Guarapari cria site dando dicas de gestão

Reprodução do site criado por Creso Suerdieck Dourado para orientar empresários na gestão dos negócios Crédito: Reprodução

O empresário Creso Suerdieck Dourado, que ficou conhecido no Espírito Santo após comprar em 2019 a rede de supermercados Santo Antônio , em Guarapari, lançou um site para abordar assuntos econômicos e publicar conteúdos especialmente relacionados à gestão de empresas.

Desde então, a rede de supermercados atravessa uma grave crise financeira, fechou cinco lojas e demitiu mais de 350 profissionais . Atualmente, apenas as unidades da Praia do Morro e a matriz do Centro estão funcionando, mas segundo relatos de clientes e trabalhadores, com um baixíssimo estoque.

Mesmo com todos os acontecimentos e a desestruturação que o Supermercado Santo Antônio alcançou de um ano para cá, o empresário Creso aborda em seu site na internet caminhos para empresas conseguirem se recuperar e gerir os negócios de forma eficiente em meio a períodos de crise.

Em uma das seções da página on-line há uma apresentação falando sobre quem é Creso. Na descrição sobre a trajetória profissional do baiano, são citados trabalhos realizados por ele como DJ e na área da construção civil. O destaque é para a sua atuação na recuperação de empresas em dificuldades financeiras.

“A expertise de Creso é a prestação de serviços de gestão e soluções para o endividamento destas empresas, para que se tornassem saudáveis financeiramente e pudessem recuperar a respeitabilidade perante o mercado. Durante todo o processo, parte dessa expertise é terceirizado para os gestores, para que possam trabalhar com independência e autonomia após o período de recuperação” (sic), diz um dos trechos do texto.

Já em uma outra área do site, na chamada Coluna do Creso, o empresário fala sobre empreendedorismo e sobre como solucionar problemas em meio a turbulências. Em seu texto de estreia “Na crise aprenda: mar calmo nunca fez bom marinheiro”, ele explica que a ideia de criar o canal de notícias foi com o objetivo de “ajudar o empresariado brasileiro a lidar com as diversidades do mercado, as dificuldades e suas crises”.

“Não poderíamos ter um momento mais oportuno, como o que estamos enfrentando, para criarmos uma rede de informações que possam beneficiar aqueles que fazem a diferença no nosso país”, escreveu o empresário.

Conteúdos publicados pelo empresário Creso Suerdieck Dourado em seu site Crédito: Reprodução

Já em um outro artigo, “Repactuação de dívidas”, ele orienta que a verdade deve ser sempre o pilar desse processo de renegociação de débitos. “Há uma premissa que precisa estar no centro de sua atenção: não faça acordos que poderá não cumprir, apenas para se ver livre da situação que atravessa no momento. Com a quebra de confiança, você pode não ter uma nova oportunidade para fazer um novo acordo. Apresente seu projeto e como pretende enfrentar a crise no futuro próximo. Não esqueça: a verdade é o seu norte.”

Apesar dos ensinamentos e conselhos dados pelo empresário no seu site, pessoas que acompanharam o processo de gestão de Creso em relação ao supermercado Santo Antônio afirmam que ele não seguiu esses passos.

Uma fonte lembra as promessas que foram feitas em relação à expansão e à criação de empregos , bem como cita as poucas informações que eram transmitidas aos fornecedores quando o baiano esteve no comando da rede supermercadista. “Não havia transparência e nada do que foi anunciado foi realizado. Me surpreende ver ele dando conselhos desse tipo para quem precisa se recuperar. Olha a situação que o Santo Antônio chegou!”, lamentou a fonte.