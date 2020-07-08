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Soluções para a crise?

Empresário que comprou supermercado de Guarapari cria site dando dicas de gestão

Creso Suerdieck Dourado produz conteúdos sobre como gerir negócios em dificuldade financeira. Apesar dos conselhos, no caso do Supermercado Santo Antônio, que foi comandado por ele, empresa enfrenta grave crise

Públicado em 

08 jul 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Creso Suerdieck Dourado cria site para orientar empresários na gestão dos negócios
Reprodução do site criado por Creso Suerdieck Dourado para orientar empresários na gestão dos negócios Crédito: Reprodução
O empresário Creso Suerdieck Dourado, que ficou conhecido no Espírito Santo após comprar em 2019 a rede de supermercados Santo Antônio, em Guarapari, lançou um site para abordar assuntos econômicos e publicar conteúdos especialmente relacionados à gestão de empresas.
Dono da companhia DX Group Participações e Investimentos Eireli, Creso adquiriu em julho do ano passado sete unidades do tradicional supermercado, mas poucos meses depois da compra, em novembro, o negócio voltou para as mãos do fundador, Jorge Zouain, após decisão da Justiça. Entre os motivos para o cancelamento da negociação estavam o descumprimento do contrato e instabilidades na gestão de Creso.
Desde então, a rede de supermercados atravessa uma grave crise financeira, fechou cinco lojas e demitiu mais de 350 profissionais. Atualmente, apenas as unidades da Praia do Morro e a matriz do Centro estão funcionando, mas segundo relatos de clientes e trabalhadores, com um baixíssimo estoque.

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Mesmo com todos os acontecimentos e a desestruturação que o Supermercado Santo Antônio alcançou de um ano para cá, o empresário Creso aborda em seu site na internet caminhos para empresas conseguirem se recuperar e gerir os negócios de forma eficiente em meio a períodos de crise.
Em uma das seções da página on-line há uma apresentação falando sobre quem é Creso. Na descrição sobre a trajetória profissional do baiano, são citados trabalhos realizados por ele como DJ e na área da construção civil. O destaque é para a sua atuação na recuperação de empresas em dificuldades financeiras.
“A expertise de Creso é a prestação de serviços de gestão e soluções para o endividamento destas empresas, para que se tornassem saudáveis financeiramente e pudessem recuperar a respeitabilidade perante o mercado. Durante todo o processo, parte dessa expertise é terceirizado para os gestores, para que possam trabalhar com independência e autonomia após o período de recuperação” (sic), diz um dos trechos do texto.
Já em uma outra área do site, na chamada Coluna do Creso, o empresário fala sobre empreendedorismo e sobre como solucionar problemas em meio a turbulências. Em seu texto de estreia “Na crise aprenda: mar calmo nunca fez bom marinheiro”, ele explica que a ideia de criar o canal de notícias foi com o objetivo de “ajudar o empresariado brasileiro a lidar com as diversidades do mercado, as dificuldades e suas crises”.
“Não poderíamos ter um momento mais oportuno, como o que estamos enfrentando, para criarmos uma rede de informações que possam beneficiar aqueles que fazem a diferença no nosso país”, escreveu o empresário.
Conteúdos publicados pelo empresário Creso Suerdieck Dourado em seu site
Conteúdos publicados pelo empresário Creso Suerdieck Dourado em seu site Crédito: Reprodução
Já em um outro artigo, “Repactuação de dívidas”, ele orienta que a verdade deve ser sempre o pilar desse processo de renegociação de débitos. “Há uma premissa que precisa estar no centro de sua atenção: não faça acordos que poderá não cumprir, apenas para se ver livre da situação que atravessa no momento. Com a quebra de confiança, você pode não ter uma nova oportunidade para fazer um novo acordo. Apresente seu projeto e como pretende enfrentar a crise no futuro próximo. Não esqueça: a verdade é o seu norte.”
Apesar dos ensinamentos e conselhos dados pelo empresário no seu site, pessoas que acompanharam o processo de gestão de Creso em relação ao supermercado Santo Antônio afirmam que ele não seguiu esses passos.
Uma fonte lembra as promessas que foram feitas em relação à expansão e à criação de empregos, bem como cita as poucas informações que eram transmitidas aos fornecedores quando o baiano esteve no comando da rede supermercadista. “Não havia transparência e nada do que foi anunciado foi realizado. Me surpreende ver ele dando conselhos desse tipo para quem precisa se recuperar. Olha a situação que o Santo Antônio chegou!”, lamentou a fonte.
Data: 03/12/2019 - ES - Guarapari - Supermercados Santo Antônio, em Guarapari
Unidade do Supermercado Santo Antônio, no Centro de Guarapari, é uma das duas unidades que ainda continuam operando Crédito: Carlos Alberto Silva
LEIA TUDO SOBRE O SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO AQUI

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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